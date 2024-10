KYLIE kündigt neues Album und Welttournee an

Kylie kündigte kürzlich ihre mit Spannung erwartete „Tension Tour“ für 2025 an, bei der die globale Ikone in Städten auf der ganzen Welt auftreten und die Kylies größte Tour seit 2011 sein wird.

Die Welttournee beginnt in Kylies Heimatland Australien am 15.02.25 in Perth, führt dann nach Asien und erreicht im Mai Großbritannien. Weitere Tourdaten in Europa und Nord- und Südamerika werden die nächsten Wochen bekanntgegeben.

Kylie sagt: „Ich bin überglücklich, die TENSION TOUR 2025 anzukündigen. Ich kann es kaum erwarten, schöne und wilde Momente mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen und die Tension-Ära und mehr zu feiern! Es war bisher ein aufregender Ritt und jetzt macht euch bereit für eure Nahaufnahme, denn ich werde „Lights, Camera, Action rufen“ … und es wird eine ganze Menge an Padam geben!“

Die ersten angekündigten Termine der ‚Tension Tour‘ 2025 sind:

AUSTRALIA 2025

15th February – RAC Arena, Perth,

18th February – AEC Arena, Adelaide

20th February – Rod Laver Arena, Melbourne

21st February – Rod Laver Arena, Melbourne

26th February – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

1st March – Qudos Bank Arena, Sydney

2nd March – Qudos Bank Arena, Sydney

ASIA 2025

10th March – Bangkok

12th March – Tokyo

15th March – Kaohsiung

17th March – Manila

UK 2025

16th May – OVO Hydro, Glasgow

17th May – Utilita Arena, Newcastle

19th May – AO Arena, Manchester

22nd May – M&S Bank Arena, Liverpool

23rd May – Utilita Arena, Sheffield

26th May – The O2, London

27th May – The O2, London

30th May – Motorpoint Arena, Nottingham

31st May – BP Pulse Live, Birmingham

Tension II“ – eine brandneue Sammlung von 13 Songs – wird am 18. Oktober über BMG veröffentlicht. Das energiegeladene Partner-Album des Nummer-1-Albums und Welterfolgs „Tension“ führt Kylie weiter in den elektronischen Bereich und ist vollgepackt mit Dancefloor-Hymnen. Das Album enthält neun brandneue Kylie-Studio-Tracks sowie den neuesten Dance-Hit „Edge of Saturday Night“ mit The Blessed Madonna und die Kollaborationen mit Orville Peck, Bebe Rexha,Tove Lo und Sia.

Die vollständige Tracklist des Albums:

1. Lights Camera Action

2. Taboo

3. Someone For Me

4. Good As Gone

5. Kiss Bang Bang

6. Diamonds

7. Hello

8. Dance To The Music

9. Shoulda Left Ya

10. Edge Of Saturday Night (with The Blessed Madonna)

11. My Oh My (with Bebe Rexha & Tove Lo)

12. Midnight Ride (with Orville Peck & Diplo)

13. Dance Alone (with Sia)

Kylie sagt: „Die Tension-Ära war so etwas Besonderes für mich … ich kann sie unmöglich schon wieder vorbei sein lassen! Willkommen zu ‚Tension II‘.“