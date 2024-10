CASCADA veröffentlicht Konzeptalbum „Studio 24“ am 11.10.24

Seit ihrem internationalen Durchbruch im Jahr 2006 hat sich Cascada als eine der einflussreichsten Kräfte in der internationalen Dance-Musikszene etabliert. Gegründet im Jahr 2004, hat der Act bis heute rund 30 Millionen Tonträger weltweit verkauft. Nun greift die charismatische Leadsängerin Natalie Horler mit ihren neuen Songs nach weiteren Erfolgen am internationalen Hit-Zenit. Das neue Album „Studio 24“ erscheint am 11. Oktober 2024.

Inspiriert von der Disco- und Funk-Ära ist „Studio 24“ entstanden. Verantwortlich für die musikalische Weiterentwicklung ist die Zusammenarbeit mit dem renommierten deutschen Produzenten Christian Geller. Die neuen Songs bringen eine frische Perspektive auf die ikonischen Sounds, die unter anderem auch den legendären Club „Studio 54“ in New York weltberühmt machten. Sie beweisen erneut Cascadas Talent, verschiedene musikalische Elemente in ihren unverwechselbaren Stil zu integrieren und sprechen sowohl treue Fans als auch neue Hörer an.

Natalie Horler beschreibt die Idee als pure Leidenschaft: „Was ich an der Ära des Studio 54 schon immer geliebt habe, ist das Sagenumwobene und der Schrei nach Freiheit und Selbstentfaltung. Du konntest damals auch nackt in den Club reinspazieren oder auf einem weißen Pferd hineinreiten. Da hat keiner mit der Wimper gezuckt. Sowas liebe ich einfach.“

Das Album „Studio 24“ wird am 11. Oktober 2024 in verschiedenen Editionen veröffentlicht:

CD im hochwertigen Digipack mit 15 neuen Songs

2-LP im Gatefold als Collectors Item (180 gramm, coloured red + black universe sparkle)

Fanbox limitiert inkl. CD Digipack, T-Shirt und 2 Fotokarten

Tracklisting

Ain’t No Mountain High Enough

If You Could Read My Mind

Boogie Wonderland

Call Me

Ain’t Nobody

Don’t Leave Me This Way

Disco Inferno

I’m Every Woman

Murder

Relight My Fire

Playing For Keeps

You Keep Me Hanging On

Blame It On The Boogie

Got To Be Real

Studio 24