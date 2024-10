GIRAFFENAFFEN – neues Album „Weltreise“ erscheint am 18.10.24

Mit „Giraffenaffen 9 – Weltreise“ brechen die liebenswerten Giraffenaffen Nalu, Taki und Bo zu einer spannenden Reise auf. Sie laden alle kleinen und großen Musikfans ein, aus dem Alltag auszubrechen und sich zusammen auf eine musikalische Weltreise voller Abenteuer und Überraschungen zu begeben – ohne dabei das Wohnzimmer zu verlassen!

Angetrieben von ihrer Fantasiemaschine und dem Wunsch, der Langeweile ein Ende zu setzen, reisen unsere drei Held*innen durch die verschiedensten Länder und erleben die Vielfalt der Welt. Mit jedem Zwischenstopp entfaltet sich ein neues musikalisches Kapitel, das Kinderherzen höher schlagen lässt und Eltern zum Mitsummen bringt.

Begleitet wird das Abenteuer durch eine perfekte Mischung aus mitreißenden Songs und fantasievollen Hörspiel-Elementen, die das Album zu einem wahren Erlebnis machen. Jede Station der Reise zeigt den jungen Zuhörer*innen eine neue Kultur, spannende Musik und wertvolle Lektionen über Freundschaft, die Wunder der Natur, Nachhaltigkeit und Selbstliebe.

Auch auf Giraffenaffen 9 dürfen bekannte Künstler*innen nicht fehlen: Als besonderes Highlight begleiten viele prominente Musiker*innen die Giraffenaffen auf ihrer Reise und sorgen mit ihren einzigartigen Stimmen und musikalischen Talenten für fröhliche Rhythmen und mitreißende Klänge, die Kinder und Eltern gleichermaßen begeistern.

Mit an Bord sind unter anderem MoTrip & Lary, Céline, SDP & DIKKA, Tim Bendzko, Elif und 1986zig, die einige ihrer größten Hits extra umgetextet und speziell für und mit den Giraffenaffen neu interpretiert haben. Jede Station und jeder Song auf dieser Reise bietet eine neue Klangwelt und spannende Abenteuer.

„Wenn ich groß bin“ ist die erste Single-Auskopplung und bildet den Auftakt. Für diese besondere Version ihres beliebten Songs haben SDP gemeinsam mit DIKKA den Track neu interpretiert und kindgerecht umgeschrieben. Mit seiner verspielten Melodie und den fantasievollen Lyrics spricht der Song sowohl kleine als auch große Hörer*innen an. Er vermittelt auf humorvolle Weise die Träume vom „Großwerden“ und feiert gleichzeitig die Freiheit und Freude der Kindheit. SDP bleiben in dieser Version ihrer Mischung aus Leichtigkeit, Humor und tiefgründigen Botschaften treu: Auch als Erwachsene sollte man sich seine kindliche Fantasie bewahren. DIKKA bringt dabei eine zusätzliche, spielerische Note ein, die den Song zum Highlight des neuen Giraffenaffen-Albums macht.

Als erster Vorgeschmack auf das neue Giraffenaffen-Album bringt „Wenn ich groß bin“ die perfekte Mischung aus Spaß und Tiefe. SDP und DIKKA schaffen mit diesem fröhlichen und energiegeladenen Song eine Hymne für alle, die sich ihre kindliche Fantasie und Freude bewahren wollen. Die erste Single-Auskopplung macht neugierig auf das restliche Album und ist ein Muss für die ganze Familie.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Produziert wurde das Album „Giraffenaffen 9 – Weltreise“ von dem erfahrenen Produzententeam Beatgees, das es geschafft hat, die Songs perfekt auf die Abenteuer von Nalu, Taki und Bo abzustimmen. Unterstützt wird das Album zudem durch die Zusammenarbeit mit LUMALENSCAPE, einem Animationsstudio aus Leipzig, das die Abenteuer in kurzen, animierten Videos visuell umsetzt. Diese Clips ergänzen die musikalische Reise und machen das Album zu einem vielseitigen und eindrucksvollen Erlebnis, das die ganze Familie zum Tanzen, Träumen und Entdecken einlädt.

Das Album erscheint in verschiedenen Formaten: als klassische CD sowie im hochwertig gestalteten Buch-Format inkl. CD, ideal als Mit- oder Vorleseversion für analoge Momente sowie in digitaler Form als Download und auf allen Streaming Plattformen. Darüber hinaus werden erstmalig alle Hörspiel Elemente in animierter Form auf YouTube sowie Social Media zum Sehen und Hören verfügbar sein.

Gemeinsam etwas Gutes tun: Auch dieses Mal wird ein Teil der Einnahmen aus dem Giraffenaffen-Projekt an Die ARCHE – Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. gespendet. Mit jedem Kauf wird dazu beigetragen, bedürftige Kinder in Deutschland zu unterstützen.

Das Album erscheint als CD und digital am 18.10.24 via Seven.One Starwatch/ Universal Music. Die CD im Buchformat am 29.11.24