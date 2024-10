Gemeinsam für mehr Inklusion: Kooperation von Giesinger und Aktion Mensch

Gemeinsam für mehr Inklusion: Kooperation von Max Giesinger und der Aktion Mensch zum 60. Jubiläum der Sozialorganisation

Die Aktion Mensch, Deutschlands größte private Förderorganisation im sozialen Bereich, hat die Hymne „Menschen“ von Max Giesinger, ein Plädoyer für das Miteinander in der Gesellschaft, als Soundtrack für eine anstehende Kampagne und weitere Aktionen ausgewählt!

Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat die Aktion Mensch mehr als 5,4 Milliarden Euro an soziale Projekte in ganz Deutschland weitergegeben, um die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern.

„Wir sind stolz darauf, dass wir in den vergangenen sechzig Jahren mit unseren Fördermitteln einen entscheidenden Beitrag zu mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung leisten konnten“, sagt Armin v. Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch. „Jetzt freuen wir uns auf die umfassende Kooperation mit dem beliebten Sänger Max Giesinger. Zusammen möchten wir unsere Mission fortsetzen: Menschen ermutigen, gemeinsam eine barrierefreie Gesellschaft aktiv mitzugestalten und für Vielfalt einzustehen.“

Den Beginn der Zusammenarbeit markiert der kürzlich veröffentlichte Song „Menschen“ von Max Giesinger, der von der Aktion Mensch als Soundtrack für eine Kampagne und mehrere Aktionen ausgewählt wurde. Der Song setzt ein starkes Zeichen für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. Darüber hinaus hat die Sozialorganisation das Musikvideo in einer barrierefreien Version bereitgestellt.

Max Giesinger: „Ich freue mich sehr darauf, mich in den nächsten Monaten gemeinsam mit der Aktion Mensch für das so wichtige Thema der Inklusion starkzumachen. Mit dem Song möchte ich dazu motivieren, Individualität zu feiern und für Vielfalt einzustehen. So kann jeder von uns dazu beitragen, die Welt ein bisschen menschlicher zu gestalten.“

Mit mehr als 600 Mio. Streams ist Giesinger einer der erfolgreichsten deutschen Künstler des letzten Jahrzehnts, der seit 2014 vier Alben veröffentlicht und über 800 Konzerte gespielt hat.

Zu seinen erfolgreichsten Singles gehören die mit mehrfach Gold und Platin ausgezeichneten ‚Wenn sie tanzt‘ und ‚80 Millionen‘. Er erhielt bei den MTV Europe Music Awards den „Bester deutscher Act“ Award , die Goldene Henne, den Bambi, die 1 Live Krone, den deutschen Fernsehpreis und den Nickelodeon Kids Choice Award. Seine TV-Karriere führte ihn als Coach und Juror zu den Sendungen The Voice Kids, The Masked Singer und Sing meinen Song. Sein Album Der Junge, Der Rennt hielt sich über 93 Wochen in den Top 100 der deutschen Albumcharts.

„Menschen“ ist die erste Veröffentlichung von Max Giesinger, seit er seinen Wechsel zum neuen Berliner Unterhaltungsunternehmen umn Entertainment bekannt gegeben hat.