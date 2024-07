Luana veröffentlicht mit „Gelato“ den Soundtrack zum Sommer

Mach mal ne Pause – mit Blick auf den Pool und Gelato in der Hand! Manchmal braucht es eine Auszeit. Einen Klick auf die Pause-Taste. Um runterzukommen, Batterien aufzuladen, Kraft zu tanken, während wir unser Gesicht in die Sonne strecken. Bedürfnisse und Sehnsüchte, denen sich Singer-Songwriterin LUANA in ihrer neuen Single „GELATO“ (VÖ: 05.07.2024) widmet und ihre Community mit einem ultimativen Feelgood-Sommersong versorgt – einer deepen Message inklusive: „Hört auf zu warten und nehmt euch die Zeit, solang sie noch bleibt“.

Es ist der typische LUANA-Sound, der „GELATO“ zu genau dem Sommer-Soundtrack macht, der er ist. Da sind sich auch ihre knapp 430k TikTok- und 165k Instagram-Follower*innen einig. Und so tummeln sich unter den von LUANA vorab veröffentlichten Sneak-Peak-Clips begeisterte Kommentare wie „Macht Mega Lust auf Sommer“ oder „OMG YAY ICH FREU MICH!“. Denn „GELATO“ versprüht Ruhe und Entspannung. Sonnenstrahlen auf der Haut und Dolce Vita. Und das Gefühl, den Trubel des Alltags für einen Moment auf Mute zu stellen.

Ein Haus am See in Bellagio

Sonnencreme und Gelato

30 Grad und kein Rückreisedatum

Zumindest bis dato

Mit „GELATO“ bringt LUANA – ganz wie bei einem bunten Eisbecher – verschiedene Elemente, Gefühle und Gedanken zusammen und vereint sie zu einem harmonischen Ganzen: Leichte Summer-Sounds treffen auf eine tiefe Botschaft. Chillige Beats auf die unverkennbare Stimme der Musikerin. Und positive Vibes auf jene Leichtigkeit, die nur der Sommer in uns auslösen kann, wenn wir To Do’s zu Hause lassen und uns um das Wesentliche kümmern: uns.

Ich halt den Kopf in den Fahrtwind

Komm, wir fahren nach Italien

Sag mir Bescheid, wenn wir da sind

„GELATO“ von LUANA erschien am 05.07.2024 über Better Now Records (Universal Music) auf allen digitalen Plattformen.