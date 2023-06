Luana macht dem Leben mit ihrer Single „Kaltes Wasser“ eine klare Ansage

LUANA macht dem Leben eine Kampfansage und springt ins kalte Wasser! Wenn man Nacht für Nacht wach liegt. Weil das Gedankenkarussell mal wieder eine Extrarunde einlegt und sich viel zu schnell dreht. Und man nonstop Probleme vor Augen, Gedanken im Kopf und Weltschmerz im Herzen hat. Dann wird es Zeit, die Reißleine zu ziehen. Die Schwere los zu werden, um sich endlich wieder schwerelos zu fühlen. Genau diese mutige Kampfansage macht Singer-Songwriterin LUANA dem Leben und wagt nicht nur den sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser, sondern verleiht auch ihrer neuen Single diesen symbolischen Titel: „KALTES WASSER“.

LUANA scheut sich nicht davor, Neues zu wagen, um endlich wieder zu sich selbst zu finden. Dabei ist es die gekonnte Mischung aus starken Beats und ihrer einfühlsamen Stimme, die die kraftvolle Botschaft des Tracks eindrucksvoll in Szene setzt. Mit „KALTES WASSER“ richtet sich die junge Künstlerin direkt ans Leben. Weil sich ihr weder kaputte Knochen noch andere Challenges in den Weg stellen können. Denn LUANA will vor allem eine Person auf ihrer Reise nicht verlieren: sich selbst. Und genau dafür würde sie sogar geradewegs mit einem Rückwärtssalto ins kalte Wasser springen – kein Problem.

„Mit KALTES WASSER mache ich dem Leben eine Ansage,dass ich weiterkämpfe und mich nicht unterkriegen lasse“, sagt Luana. Die neue Single erscheint am 02.06.2023 via OneFourAll Music (Universal Music) auf allen digitalen Plattformen.