Marie Reim startet mit „Sternzeichen Liebe“ ins neue Jahr

Marie Reim begeistert ein breites Publikum mit ihrem modernen Mix aus eingängigen Melodien und tiefgehenden, ehrlichen Texten, die direkt ins Herz treffen. Mit ihrem zweiten Album „Bist du dafür bereit?“ schaffte sie es 2022 in die Charts und etablierte sich damit als unverwechselbare Stimme im deutschen Schlager-Pop.

Nun geht die gebürtige Kölnerin den nächsten Schritt: Mit „Sternzeichen Liebe“ präsentiert sie ihr drittes Album, das von ihren Fans bereits sehnsüchtig erwartet wird. Darauf enthalten sind Hits wie „Heartbreak“ und „Naiv“, der beim ESC-Vorentscheid bereits für Begeisterung sorgte.

Ein besonderer Höhepunkt des Albums ist der berührende Song „Jemand träumt von dir“ bei dem Marie gemeinsam mit Tim Peters singt – ein Titel, der bereits jetzt erfolgreich veröffentlicht wurde. Zudem erwartet die Fans mit „Hallo ich möchte gern wissen wie’s dir geht“ ein weiteres Highlight: ein gefühlvolles musikalisches Zusammenspiel mit ihrem Vater Matthias Reim.

Marie Reim ist längst mehr als nur eine Sängerin – sie ist zu einem bekannten und etablierten Gesicht in der TV-Landschaft geworden und erreicht dort regelmäßig ein Millionenpublikum. Ob in den großen Samstagabend-Shows oder bei Pop- und Schlagerevents: Marie bringt die Bühne zum Strahlen und lädt zum Tanzen, Träumen und Mitfühlen ein.

In „Sternzeichen Liebe“ dreht sich viel um die Liebe in all ihren Facetten. Mal romantisch und hoffnungsvoll, mal nachdenklich und selbstbewusst – jeder Song zeigt eine andere Perspektive auf dieses universelle Thema. Besonders in ihrer Single „Liebesfieber“ erzählt sie von dem Gefühl, wenn alles zu passen scheint und der andere Mensch perfekt erscheint, aber das Herz einfach nicht entflammt. Ein ehrliches, gefühlvolles Lied über die Erfahrung, dass man auch mal auf sein Bauchgefühl hören muss.

Das Album umfasst 13 Songs, die Marie Reims emotionale Reise widerspiegeln – von romantischen Momenten bis hin zu empowernden Botschaften voller Stärke. Eine musikalische Weiterentwicklung, die moderne Einflüsse mit einem authentischen, ehrlichen Schlagerstil vereint.