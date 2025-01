Das Leben ist ein Widerspruch

Der in Seattle wohnhafte Künstler und Produzent SYML kündigt sein drittes Studioalbum “Nobody Lives Here” an, das von Fin. Recordings und Nettwerk am 4. April 2025 veröffentlicht wird.

Das Album ist sein bisher klarstes und stärkstes Werk. Von ihm selbst geschrieben, aufgenommen und produziert, ist es von der Überzeugung getragen, dass das Leben ein Widerspruch ist, ein flüchtiger Moment. Auch wenn er den Verlust akzeptiert, heißt er andere mit Melodien, Texten, einer Slide-Gitarre oder dem Summen eines Cellos in seinem Raum willkommen.

Für die neue Platte bleibt seine Musik cinematisch und intuitiv, er nimmt sich die Freiheit, sowohl auszunehmen als auch ausgenommen zu werden. „Wenn das Dunkle das Gute inspiriert, ist das eine gute Sache, um ehrlich zu sein. All diese Charaktere in mir sind von der gleichen Sache fasziniert, nämlich: Warum sind wir Menschen überhaupt hier und was ist das für ein sich ständig erweiterndes Universum, durch das wir schweben?“

Kürzlich veröffentlichte SYML den Album-Trailer mit dem Intro-Song „A100“:

SYML kündigt außerdem vier intime Akustik-Konzerte in London, Paris und Brooklyn an, um die Veröffentlichung des neuen Albums zu feiern. Der Verkaufsstart für diese Konzerte ist der 24. Januar, der Vorverkauf beginnt am 23. Januar. Mehr Infos unter symlmusic.com. Diese Shows folgen auf die ausverkaufte europäische „How It Was It Will Never Be Again“ Tour im Frühjahr.

Mit fast vier Milliarden Lifetime-Streams ist SYML das Soloprojekt des Künstlers Brian Fennell. Walisisch für „einfach“ – er macht Musik, die an die Instinkte appelliert, die uns an Orte der Zuflucht treiben, sei es ein Ort oder eine Person. Der in Seattle geborene und aufgewachsene Fennell studierte Klavier und wurde zum selbstlernenden Produzenten, Programmierer und Gitarristen. Er veröffentlichte 2019 sein selbstbetiteltes Debütalbum, das den Multi-Platin-Song „Where’s My Love“ und den Gold-Record-Fan-Favoriten „Girl“ enthielt.

Sein zweites Album „The Day My Father Died“ von 2023, das von NPR als „euphorisch“ beschrieben wurde, wurde im Studio X mit dem renommierten Produzenten Phil Ek aufgenommen und enthält Kollaborationen mit Guy Garvey von Elbow, Lucius, Sara Watkins von Nickel Creek und Charlotte Lawrence. Seine Musik wurde zum Soundtrack für unzählige Filme und Fernsehsendungen und wurde von Lana Del Rey für den Song „Paris, TX“ aus ihrem für den Grammy nominierten Album 2023 verwendet. Im Jahr 2024 gründete er ein Imprint, FIN. Recordings, eine Zusammenarbeit mit seinem Label, der Nettwerk Music Group, und seinem Management-Team, Good Harbor Music.