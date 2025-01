Dschungelcamp-Song 2025 von Kylie und YouNotUs

Kylie veröffentlichte am Freitag eine brandneue Version von „Someone For Me“ mit dem deutschen Dance-Künstler YouNotUs. Hört euch den Track hier an:

Die überarbeitete Version hat einen starken, Club-inspirierten Sound, für den der Platin ausgezeichnete Berliner Künstler steht. Die Originalversion des Songs befindet sich auf Kylies Album „Tension II“, das im Oktober letzten Jahres über BMG veröffentlicht wurde.

Die neue Version von „Someone For Me“ wird als Dschungelcamp-Song 2025 in der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zu hören sein und in der kommenden Sendung im Mittelpunkt stehen.

Mit „Tension II“, dem energiegeladenen Nachfolgealbum des Welterfolgs „Tension“ aus dem Jahr 2023, tauchte Kylie weiter in den elektronischen Bereich ein. Das Album ist vollgepackt mit Dancefloor-Hymnen, darunter neun brandneue Kylie-Studio-Tracks sowie Kollaborationen mit The Blessed Madonna, Orville Peck, Bebe Rexha und Tove Lo sowie Sia. Das Album war ein weiterer großer Erfolg für Kylie und erreichte die Nummer 1, Top 5 und Top 10 der Albumcharts in Ländern weltweit, darunter auch die Nummer 1 in Großbritannien und Australien. Die Verkäufe der „Tension“-Ära („Tension“ und „Tension II“) belaufen sich weltweit auf fast 750.000 Stück bei über 600 Millionen Streams.

Im September 2024 kündigte Kylie ihre mit Spannung erwartete „Tension Tour“ an, bei der die globale Ikone in Städten auf der ganzen Welt auftreten wird. Es wird Kylies größte Tour seit 2011 sein. Die Tournee beginnt im nächsten Monat in Kylies Heimatland Australien und wird dann nach Asien und Nordamerika führen, bevor sie im Mai Großbritannien erreicht. Die Tour wird dann in Europa mit Shows in Deutschland, darunter Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, fortgesetzt, bevor es nach Mittel- und Südamerika geht.

Dieses Jahr wird ein weiteres großes Jahr für Kylie werden. Im Jahr 2024 nahm sie den Global Icon Award bei den BRITs mit nach Hause, gewann den Grammy für die beste Pop-Dance-Aufnahme für ihren Hit „Padam Padam“, nahm an der mit Stars besetzten Met Gala teil und beendete ihre erste Las Vegas Residency. Im vergangenen Sommer trat Kylie außerdem mit einer beeindruckenden und von der Kritik gelobten Headline-Show im Londoner BST Hyde Park auf.