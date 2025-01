The Murder Capital mit neuer Single / Album am 21.02.2025

Nach „Can’t Pretend To Know“, „Words Lost Meaning“ und dem Benefiz-Track „Love Of Country“ (ausschließlich als Download auf der Homepage der Band oder bei Bandcamp) veröffentlichen The Murder Capital mit „The Fall“ einen weiteren Vorgeschmack auf ihr neues, drittes Album „Blindness“, das am 21. Februar 2025 erscheinen wird.

„The Fall“ fängt die klangliche Intensität von The Murder Capital und ihrem kommenden Album perfekt ein. Mit schneidenden Gitarren und kakophonischen Crescendos entsteht ein spannendes und kathartisches Hörerlebnis.

Sänger James McGovern sagt zu dem Song: „The Fall is coming. The Fall is inevitable. The Fall is one finger over the self destruct button, while the other holds its pose in meditation.“

„Blindness“ ist das lebendig umgesetzte, klar und ehrgeizig konzipierte neue Album von The Murder Capital. Eine Platte, die sowohl bedeutsam als auch voller Schwung ist. Sie ist voller Geografie – des Geistes und einer in Dublin gegründeten Band, deren Mitglieder nun über ganz Irland, London und Europa verstreut sind – und strotzt dennoch vor der intensiven Energie eines Albums, das in drei rasanten Wochen im Studio in Los Angeles fein ausgearbeitet wurde. „Blindness“ ist intim und gleichzeitig weitläufig. Elf Songs, die den Hörer sofort in ihren Bann ziehen. Es folgt auf das von der Kritik gefeierte „Gigi’s Recovery“ und ihr Debütalbum „When I Have Fears“ aus dem Jahr 2019.

„Blindness“ ist ein Album, bei dem die Band nach den intensiven Tourneen der vergangenen Jahre und der Aufnahme des Albums in LA mit dem Grammy-Preisträger und Produzenten John Congleton, mit dem die Band bereits bei ‚Gigi’s Recovery‘ zusammengearbeitet hatte, auf Hochtouren läuft. Die Tracks entstanden schnell, in intensiven und temporeichen Sessions, bei denen Dringlichkeit, Energie und Frische im Vordergrund standen. “He wanted us not to start demo-ing or layering any tracks, just phone-record everything. That way, by the time we got to the studio, no song was suffocated by what it needed to be, it was about what the song could become.“, sagt Frontmann James McGovern.

Zum Album sagt James McGovern: „There’s what’s in front of us, in our immediate field of vision. There are the things we can touch, the love we can feel. Then there’s everything else. Blindness is the warped belief. The behind us. The secluded. Love at a distance. Faith in denial. Distorted patriotism. The fading face of moments in the rear view. Blindness brings it all into focus.“

Desweiteren werden The Murder Capital 2025 auf Tour kommen:

The Murder Capital Live

08.05.2025 – Backstage, München

10.05.2025 – Gretchen, Berlin

11.05.2025 – Gebäude 9, Köln