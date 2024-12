Milow – das 8. Studioalbum des kosmopolitischen Singer/Songwriters

„One by One“, der Eröffnungstrack von Milows kommendem Album „Boy Made Out Of Stars“ (VÖ 21. Februar 2025), fängt Milows Reflexionen über vergangene Enttäuschungen ein, die er in Songs verwandelt hat. Der Text ändert sich mit der Ankunft einer neuen Liebe, die ihm Heilung bringt und ihm hilft, alte Wunden „one by one“ zu überwinden. Das Lied endet mit einer Reflexion über die Ungewissheit über die Zukunft, aber mit Optimismus, der darauf hindeutet, dass sie gemeinsam alles, was kommt, Schritt für Schritt angehen können, indem sie jeden Moment, so wie er sich entfaltet, wertschätzen.

Nach dem Erfolg seines letzten Albums „Nice To Meet You“ (2022), das die Hitsingles „Whatever It Takes“ und „ASAP“ enthielt, hat der belgische Singer-Songwriter Milow kontinuierlich neues Material veröffentlicht. Seine neuesten Songs „Tell Me Twice“ und „I’ve Been Expecting You“, die beide in den letzten Monaten veröffentlicht wurden, werden auch auf dem neuen Album zu finden sein. Diese Tracks geben zusammen mit „Crazy For You“ einen Einblick in die introspektiven und emotionalen Themen, die das neue Album bestimmen. Fans werden es zu schätzen wissen, wie Milow sich weiterentwickelt und reichhaltige Geschichten gepaart mit akustisch geprägten Melodien bietet.

„Boy Made Out Of Stars“ wurde mit Milows unglaublicher Live-Band aufgenommen, einer talentierten Gruppe von renommierten Musikern, darunter Tom Vanstiphout an der Gitarre, Nina Babet am Gesang, Mario Garuccio am Schlagzeug und Dominik Krämer am Bass. Das Album spiegelt die Synergie und dynamische Energie der Live-Band wider, die den einzigartigen Sound von Milow maßgeblich geprägt hat.

Um dem neuen Album eine einzigartige visuelle Dimension zu verleihen, hat Milow für jeden Song des Albums ein Musikvideo gedreht. Die Hälfte der Videos wurde in Belgien gedreht, die andere Hälfte in Los Angeles, was die beiden Orte repräsentiert, an denen Milow zu Hause ist – einen Teil seiner Zeit verbringt er in Europa, den anderen Teil in Kalifornien. Diese Dualität spiegelt die Themen des Albums wider und bietet den Fans eine visuelle Reise, die seinen transatlantischen Lebensstil widerspiegelt.

Im März und April 2025 führt Milow seine „Boy Made Out Of Stars”-Tour auch nach Deutschland.

„Boy Made Out Of Stars”-Tour 2025

26.03.2025 – Berlin, Heimathafen Neukölln

28.03.2025 – Hamburg, Mojo Club (ausverkauft)

01.04.2025 – München, Technikum

03.04.2025 – Köln, Gloria

09.04.2025 – Frankfurt, Batschkapp