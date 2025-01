VRAELL zelebriert die Formbarkeit der Gitarre

Der in London lebende Gitarrist, Komponist und Singer-Songwriter VRAELL (alias Alessio Scozzaro) stellt nach „quattro“ und „waste“ seine neue Single „rib:cage“ vor.

Vraell macht Musik in der Stille des Frühlings und der sommerlichen Dämmerung. Seine Musik taucht in die Dunkelheit und die Schönheit der Heilung ein und malt ein intimes Bild, in dessen Mittelpunkt sein geschicktes Gitarrenspiel steht, das seine Präsenz und sein tiefes Verständnis für das Instrument unterstreicht.

Er begann schon als Kind zu spielen und studierte klassische Musik. Dies führte dazu, dass er begann, seine eigenen Werke zu schreiben, die Indie-Folk wie Sufjan Stevens und Bon Iver in seinen Picking-Stil einfließen lassen, während er gleichzeitig auf den reichen Klang von Komponisten wie Ólafur Arnalds, Max Richter und dem Portico Quartet zurückgreift.

Mit einer Reihe früherer EPs, der „Smoke“-EP von 2022, der „Walls“-EP von 2023 und der jüngsten EP von Anfang 2024, „Notes From an Early Departure“, hat Vraell sein makelloses Genre-Mischungsethos für Komposition und Performance unter Beweis gestellt und die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit der Gitarre genutzt, um einen Weg durch sein persönliches Wachstum zu finden.

Seine Musik zelebriert die Formbarkeit der Gitarre. Scozzaro sieht das Instrument als etwas, das das Universum in sich tragen kann, und er enträtselt alles: „Die Gitarre hat endlose Möglichkeiten“, sagt er. „I love figuring it out.“

Außerdem wird VRAELL im Mai 2025 auch live in Deutschland zu sehen sein:

08.05.2025 – Jaki, Köln

09.05.2025 – Turmzimmer, Hamburg

10.05.2025 – Privatclub, Berlin