1983 veröffentlichte Nena ihr Debütalbum „NENA“, das schnell die deutschen Charts mit mehreren Hitsingles eroberte. 1984 wurde die legendäre Single „99 Luftballons“ ein weltweiter Nummer-1-Hit und festigte Nenas Platz in der Musikgeschichte.

Jetzt, gut 40 Jahre später, feiern Nena und BMG den Release des Debut-Albums mit einer speziellen Jubiläumsausgabe, durch die garantiert noch mehr Fan-Träume wahr werden. Alle Originaltitel wurden liebevoll von den Originalbändern remastert, um eine exzellente Klangqualität zu gewährleisten und den Spirit von damals originalgetreu fühlbar zu machen.

Zusätzlich zum remasterten NENA-Album enthält die Jubiläumsausgabe einen zweiten Longplayer mit unveröffentlichten Material. Neben AMOUR CANDIDE, der exklusiven französischen Version des Songs „Nur Geträumt“, können sich Fans auf spektakulär energetische und bisher ungehörte Live-Tracks von Nenas Konzerten im Jahr 1984 freuen sowie auf seltene B-Seiten.

Als Ergänzung zu den musikalischen Schätzen ist das farbige Doppel-Vinyl in einem aufwendig gestalteten Gatefold mit glänzenden Details auf mattem Hintergrund verpackt, das in einem hochwertigen Schuber steckt. Ein Premium-Hingucker in jedem Musik-Regal!

Mit dieser umfassenden und stilvoll zusammengestellten Jubiläumsausgabe bekommen alte und neue Fans die Gelegenheit, die Magie von Nenas Musik neu zu entdecken. Das Album NENA – „Remastered and Selected Works“ erscheint am 1. November 2024. Die Preorder startet am 15. Juli 2024.

„AMOUR CANDIDE“ wurde am 14. Juni 2024 international als Single veröffentlicht und steht beim Nena-Konzert am 2. November 2024 in Paris auf der Setlist. NENA: „Ich freue mich darauf die französische Version von „Nur geträumt“ live auf die Bühne zu bringen. Ganz sicher in Paris bei der letzten Show meiner diesjährigen Tour, aber vielleicht ja auch schon diesen Sommer irgendwie, irgendwo, irgendwann….“

Die WIR GEHÖREN ZUSAMMEN-Tour 2024 führt Nena mit mehr als 40 Konzerten durch Deutschland und Europa.

Mit über 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist NENA eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Und: NENA muss man live gesehen haben! Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist genauso unverwechselbar und mitreißend wie ihre Stimme. Mit ihrer Musik prägte NENA mehrere Generationen von Musikfans, und sie steht bis heute für ein Lebensgefühl, das irgendwie und irgendwo in jedem Menschen zu Hause ist. NENA bleibt nach wie vor eine der authentischsten Sängerinnen der Zeit und ein großes Stück internationale Popkultur made in Germany.

Das aktuelle Album „Licht“, Nenas 17. Studioalbum, ist ein energiegeladenes Pop-Album voller Strahlkraft und der Soundtrack zum Neubeginn. Mit jedem Ton und in jeder Zeile findet man auf „Licht“ Hoffnung, Leichtigkeit und Herzenstiefe. Ob folkig hymnische Akustikgitarre oder elektronisch tanzende Synthesizer-Beats: „Licht“ inspiriert dazu, das Leben zu feiern.