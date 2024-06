Travis: 25. Jubiläum der Erstveröffentlichung von „The Man Who“

Zum 25-jährigen Jubiläum der Erstveröffentlichung von „The Man Who“ von der Band Travis erscheint das Album am 28.06. auf CD und in digitalen Formaten. Die Vinylversion folgt am 18. Oktober. Das erfolgreiche Album enthält die zeitlosen Singles „Writing To Reach You“, „Driftwood“, „Turn“ und die Hitsingle „Why Does It Always Rain On Me?“.

„The Man Who“ war nach der Veröffentlichung ihres Debutalbums „Good Feeling“ (1997) der zweite Longplayer von Travis. Als das Album 1999 erschien, stellte es die vorherigen Erfolge von Travis in den Schatten. Das Werk verkaufte insgesamt weltweit mehr als 3,5 Millionen Exemplare und wurde allein in Großbritannien sechsmal mit Platin ausgezeichnet. Elf Wochen lang hielt sich der von Nigel Godrich (Radiohead, U2, Pavement) produzierte Meilenstein auf Platz 1 der britischen Charts. Es folgten nicht nur mehrere Ivor Novello Awards („Best Songwriter“ und „Best Contemporary Song“ für „Why Does It…“) und BRIT Awards („Best British Band“ und „Best British Album“), sondern auch eine 18 Monate lange Tour mit weltweit 237 Auftritten.

Die aus Glasgow stammende Band Travis wurde Mitte bis Ende der 90er Jahre zu einer der führenden britischen Rockbands. Die Band, bestehend aus dem Sänger/Songwriter Fran Healy, dem Gitarristen Andy Dunlop, dem Schlagzeuger Neil Primrose und dem Bassisten Dougie Payne, trat in die Fußstapfen von Oasis, indem sie eingängige Melodien schuf, die an klassische britische Bands aus den 60er Jahren erinnerten. Ihr dynamisches Songwriting und ihre mitreißenden Live-Shows verhalfen Travis im Vergleich zu vielen ihrer Zeitgenossen zu größerem Erfolg und Langlebigkeit. Mit ihren Songs beeinflusste die Band nachfolgende Generationen von Künstlern wie Coldplay, Keane oder zum Beispiel Snow Patrol.

Ttitelliste

Writing To Reach You

The Fear

As You Are

Driftwood

The Last Laugh Of The Laughter

Turn

Why Does It Always Rain On Me?

Luv

She’s So Strange

Slide Show / Blue Flashing Light