Efterklang, Mighty Oaks – 36 neue Acts für Reeperbahn Festival bestätigt

Mit der Bestätigung weiterer 36 Acts für das diesjährige Reeperbahn Festival (18. bis 21.9.2024 auf St. Pauli) erhöht sich die Gesamtanzahl des Konzert-Programms auf insgesamt mehr als 160 Bands und Künstler*innen.

Neu dabei sind Efterklang (DNK), die bereits mehrfach beim Reeperbahn Festival aufgetreten sind und jedes Mal mit neuen Facetten ihres Sounds überrascht haben: Von atmosphärischen Soundsprenkeln zwischen Ambient, Art-Pop, Indie- und Post-Rock bis hin zu Kammermusik und Neoklassik ist die Formation bekannt für konstanten Wandel, wie ihre Alben „Magic Chairs“ und „Windflowers“ zeigen. In diesem Jahr stellen sie ihr neues Werk „Things We Have In Common“ in ihrer aktuellen Trio-Besetzung vor.

Ebenfalls zu dritt sind Mighty Oaks (DEU), bekannt für ihren warmen, lebensbejahenden Indie-Folk, der sie mit bislang vier Alben wie u.a. „Mexico“ auf die Bühnen in ganz Europa geführt hat. Beim Reeperbahn Festival spielen sie einen rein akustisch gehaltenen Rückblick über ihr bisheriges Schaffen und schlagen so einen Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft.

Für den wilden, experimentellen Stilmix seiner Band Black Midi wird Frontmann, Sänger, Songwriter, Gitarrist und Multitalent Geordie Greep (GBR) allerorten bewundert. Auch als Solo-Künstler gelingt ihm das Kunststück, auf den ersten Blick scheinbar unvereinbare Einflüsse wie King Crimson, Miles Davis, Boredoms, John Eliot Gardiner, argentinischen Tango, Gospel und viele mehr zu einer – in seinem Falle tatsächlich zutreffenden Umschreibung – neuen Form der Rockmusik zu vereinen.

AUSSERDEM BESTÄTIGT:

WizTheMC (CAN/DEU/ZAF), jolle (DEU), MODULAR (DEU), Jesper Munk (DEU), Late Night Drive Home (USA), LIZ (DEU), Searows (USA), Wallners (AUT), Milan Ring (AUS), Willow Parlo (DEU), ADMT (GBR), Aka Kelzz (DEU), Later. (FRA), RAT BOY (GBR), Girl and Girl (AUS), Gretta Ray (AUS), Stuzzi (SWE), HINTERLANDGANG (DEU), Nathalie Froehlich (CHE), Astral Bakers (FRA), Thérèse (FRAU), Edb (CHE), C’est Karma (LUX), SKUPPIN (DEU), THEM LIGHTS (LUX), Rowli (DEU), LIM KIM (KOR), Sion (KOR), Touched (KOR), HYPNOSIS THERAPY (KOR), Pleasing (LUX), Ryvage (LUX), boebeck (HUN).

Das Showcase-Programm des Reeperbahn Festivals wächst beständig: