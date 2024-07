HAEVN kündigen neues Album für Oktober an

Kürzlich kündigte das vielseitige niederländische Kompositionsduo Jorrit Kleijnen und Marijn van der Meer, bekannt als HAEVN, ihr neuestes Album „Wide Awake“ an, das am 11. Oktober bei Nettwerk erscheinen wird.

Die Ankündigung wird begleitet von der Veröffentlichung der beeindruckenden neuen Single „One Day“, die überall gestreamt werden kann. Dazu gibt es ein atemberaubendes und passenderweise cineastisches offizielles Musikvideo, das von Hessel Stuut gedreht wurde.

In „One Day“ weichen sanfte Streicher einem geschickt gezupften Gitarrenlick und einem kopfnickenden Basslauf. Der Song kulminiert in einem schimmernden Refrain mit Texten, die die Bedeutung von Raum und Zeit zum Heilen und Verarbeiten thematisieren.

Das Album „Wide Awake“ ist das neueste Kapitel in HAEVNs Mission, die Hörer in vielfältige emotionale Landschaften zu entführen und einen Raum für innere Stille und Selbstreflexion zu schaffen. Mit diesem neuen Album und dem nächsten Kapitel öffnet HAEVN die einzigartige Verbindung zwischen den beiden Musikern für alle. „Das gemeinsame Arbeiten war eine Möglichkeit, uns selbst zu trösten und das Leben zu verarbeiten“, sagt Marijn. „Wir sind ehrlich zueinander, unseren Fans und unseren Partnern. Es ist der einzige Weg, eine echte Verbindung herzustellen. Wir glauben, dass Musik, in unserem Fall unsere Musik, einen Weg schafft, um mit einer viel tieferen emotionalen Ebene zu resonieren. Wir haben das Gefühl, dass uns dies mit diesem Werk gelungen ist.“

Das Duo beschreibt „Wide Awake“ als ihr bisher autobiografischstes Werk, das aus tief persönlichen und bedeutungsvollen Erfahrungen entstanden ist. Das Album wurde durch einen mühsamen Prozess zum Leben erweckt, bei dem sie ihre „warts-and-all“-Herangehensweise und völlig transparente Schreibweise darstellten und destillierten, ausgeglichen durch detaillierte, zarte und geschickte Kompositionen. Dies ermöglichte es allen Elementen, richtig zu glänzen und ein fesselndes Hörerlebnis für ein ständig wachsendes Publikum zu bleiben. Das Album wurde zusammen mit dem renommierten Tim Bran (London Grammar, Aurora und viele mehr) co-produziert.

Zur Entstehung des Albums erklärt Marijn: „Ich war in meinen Zwanzigern drei Jahre lang krank und gleichzeitig in einer Beziehung. Ich konnte nicht aus dem Bett aufstehen und mich frei bewegen. Meine Freundin zeigte unglaubliche Geduld, drei Jahre lang neben diesem Bett zu sitzen und dann die Enttäuschung zu erleiden, dass ich gesund wurde und trotzdem nicht in der Lage war, aufzustehen, mein Bett zu verlassen und zu leben. Das war der Moment, in dem sie entschied: ‚Ich muss mit dir Schluss machen, da du gesund bist, aber Angst hast zu leben‘. Ich brauchte diesen Moment. Ich begann alleine mit meiner Gitarre durch Europa zu reisen und in Bahnhöfen zu spielen. Ich fand einen Weg, wieder zu leben. Man sollte für diese schwierigen Zeiten im Leben dankbar sein, anstatt traurig zu sein. Es gab mir den Mut, den ich brauchte, und es hat viele dieser Lieder inspiriert.“

Die Musik reflektiert den Reifeprozess des Duos sowohl als Künstler als auch als Individuen. Es ist eine Reise des Wachstums, der Selbstliebe, der Selbstreflexion und des Mitgefühls für sich selbst und andere. Auf „Wide Awake“ haben HAEVN das Selbstvertrauen, mutige Entscheidungen zu treffen, die sie bisher nicht getroffen haben, was nicht nur zu ihrem autobiografischsten Werk, sondern auch zu ihrer ambitioniertesten Musik geführt hat.

Im Jahr 2024 wird ihre Tour mit Auftritten in einigen der renommiertesten Konzerthallen Europas fortgesetzt, darunter die Shepherd’s Bush Empire in London, Le Trianon in Paris und der Admiralspalast in Berlin.