Das Gloomaar Festival in Neunkirchen/Saar hat sich bei Post-Rock- und Post-Metal-Fans aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland zu einem echten Geheimtipp entwickelt. Sphärische Klänge und darauf abgestimmte Lichtshows sorgen zusammen mit einem musikbegeisterten Publikum jedes Jahr für eine ganz besondere Atmosphäre. Auch im Jahr 2025 gibt es ein grandioses LineUp!
Samstag – 15.11.2025 14:30 – Neue Gebläsehalle
Final line up for 2025:
- MONO (Tokyo, Japan)
- ALEX HENRY FOSTER & THE LONG SHADOWS (Montreal, Canada)
- BRUIT ≤ (Toulouse, France)
- OH HIROSHIMA (Kristinehamn, Sweden)
- GLASGOW COMA SCALE (Frankfurt/Main, Germany)
- OVERHEAD, THE ALBATROSS (Dublin, Ireland)
- COLTAINE (Karlsruhe/Hamburg, Germany)
Einlass/doors open: 14:30 h (first band: 15:00 h)