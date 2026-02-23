AGASSI – Neue Single / Album am 05. Juni 2026

Nach ihrer Debüt-Single „The Whole Shebang“ und dem zweiten Song „My Favourite Batman“ und „Keine Energie geht verloren“ ft. Frank Spilker von Die Sterne veröffentlichen Agassi heute ihre vierte Single „Boy Wonder“. Das Debüt-Album „Arcade Melodies“ erscheint am 05. Juni 2026 via Clouds Hill Records.

„Boy Wonder“ ist ein Tempowechsel, der die Neugier an den restlichen Songs des Albums weckt. Ein David Lynch-artiges E Piano führt uns mit düsterer Wärme und an unperfekten Gitarren und lauten Synthesizern vorbei. Der fast gesprochene Gesang ruft eine tragische Figur hervor: Batmans Robin. Textlich ein Angebot der Versöhnung mit unserem unausgeschöpften Potenzial – Boy Wonder, we forgive you, maybe you should too.

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Außerdem gibt es endlich Live-Daten von Agassi:

11.04.2026 Husum, Husum Harbour

24.04.2026 Hannover, Capitol (Supoort MIA)

25.04.2026 Hamburg, Georg Elser Halle (Support MIA)

23./24.05.2026 Orange Blossom Festival

30.05.2026 Hamburg, Übel & Gefährlich – Klangkosmos Festival

05.06.2026 Berlin, Rough Trade Store

29.08.2026 Norden Festival, Schleswig

Agassi sind Ben Galliers (Sänger und Songwriter mit Wurzeln im Indie- und Alternative-Bereich), Nina Müller (Keyboarderin bei Jupiter Jones), Matthias Koschnitzke, Mark Tavassol (Bassist von Wir sind Helden und Gloria) und Jonas Böcker.

Gemeinsam schaffen Agassi einen Sound, der sich zwischen treibendem Indie-Rock, verspieltem Synthpop und atmosphärischem Songwriting bewegt. Das Ergebnis dieser musikalischen Allianz ist das Debütalbum „Arcade Melodies“, das im Juni 2026 via Clouds Hill erscheint. Produziert wurde das Album von Johann Scheerer in den renommierten Clouds Hill Studios in Hamburg.