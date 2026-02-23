„Alles nur geliehen“ von Florian Künstler erscheint am 05. Juni

Manche Begegnungen beginnen völlig unscheinbar: Ein flüchtiger Blick, eine zufällige Berührung oder ein kurzes Gespräch. Und doch fühlt es sich so an, als würde man sich nicht zum aller ersten Mal sehen, sondern auf magische Weise wiedererkennen. Vielleicht so eine Art schicksalhafte Fügung, von der Florian Künstler und LORI auf ihrer gemeinsamen Single erzählen. Mit der Ballade „Weil ich dir begegnet bin“ veröffentlicht der norddeutsche Sänger und Songwriter nun den nächsten Vorboten seines am 5. Juni folgenden Albums „Alles nur geliehen“.

Ein Album, auf dem sich Florian Künstler zum ersten Mal die Zeit nimmt, stehenzubleiben, zu reflektieren und sich auf das Wesentliche zu besinnen. So wie auf der neuen Single: Einem Song von inniger Nähe und Vertrautheit, von gegenseitigem Halt und von dem unerschütterlichen Ur-Vertrauen darin, dass alles so passiert, wie es passieren soll und alles plötzlich einen Sinn ergibt.

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Eine positive Einstellung, die Florian auch an alle Hörerinnen und Hörer weitergeben möchte. „Ich habe LORI im vergangenen Jahr in einem Songwriting-Camp kennengelernt“, erklärt der Sänger und Musiker die Entstehungsgeschichte. „Sie ist eine sehr coole Frau mit einer unfassbaren Power und einer wahnsinnig kraftvollen Stimme. Im letzten Sommer hat sie mich auf ein paar Shows supportet, dabei entstand die Idee zu einem Duett. Der Song könnte von einer Liebe oder einer engen Freundschaft handeln – mit diesem Stück hat sich unsere Freundschaft noch mehr vertieft.“

Mit ihrem Mix aus modernen Beats, ihrer ganz eigenen Sprachästhetik und ihren sofort wiedererkennbaren Vocals zählt LORI zu den aufregendsten neuen Gesichtern innerhalb der deutschen Pop-Scene, die mit ihren Tracks durchschnittlich rund 140k monatliche Spotify-Hörer:innen abholt.