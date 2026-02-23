Kapelle Petra veröffentlichen ihr neues Album „Lübbe.“

Am Freitag veröffentlichte das Indie-Rock-Trio Kapelle Petra mit „Lübbe.“ ihr neues Album. Es enthält insgesamt 18 Tracks und bietet einen gewissenhaft kuratierten Überblick über die Höhepunkte des bisherigen Kapelle Petra-Schaffens sowie den neuen Songs „Nr. 1 Hit“ und „Endlich Zuhause“.

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Ab März ist die Band auf ausgiebiger „Lübbe.“-Tour unterwegs, abgerundet durch den erstmalig in der Westfalenhalle Dortmund stattfindenden „Kapelle Winta“ Ende 2026 sowie den 30 jährigen Geburtstag in Hamm, am 25. Juli., mit Gästen wie Sportfreunde Stiller und Madsen.

Kapelle Petra Live:

26.03.2026 – Carlswerk Victoria, Köln

27.03.2026 – Skaters Palace, Münster

28.03.2026 – Columbia Theater, Berlin

25.07.2026 – kAPEll30 SOMMA, Hamm

27.11.2026 – Täubchenthal,Leipzig

28.11.2026 – Botschaft, Osnabrück

04.12.2026 – Z-Bau, Nürnberg

05.12.2026 – Schlachthof, Wiesbaden

11.12.2026 – Gruenspan, Hamburg

19.12.2026 – Wesfalenhalle 2, Dortmund

Desweiteren spielt die Kapelle am 25.07.2026 im Kurhausgarten in Hamm.

Kapelle Petra begeht ihr 30-jähriges Bandjubiläum, Sportfreunde Stiller feiern ebenfalls drei Jahrzehnte voller Musik, Freundschaft und Geschichten – und die Stadt Hamm blickt auf stolze 800 Jahre Stadtgeschichte zurück. Drei Anlässe, ein riesiges Fest: Das kAPEllE30 SOMMA Open-Air im Kurhausgarten Hamm.

Unter dem Motto „kAPEllE PEtra und die besten Bands der Welt“ lädt die Gastgeberband zu einem ganz besonderen Jubiläums-Spektakel ein. Und das Line-up kann sich sehen lassen: Neben den beiden Geburtstagskindern Kapelle Petra und Sportfreunde Stiller stehen Madsen, Butterwegge, MOLA und NIKRA auf der Bühne – sechs Acts, die in ihrer Vielfalt das Beste vereinen, was

deutschsprachige Rock- und Popmusik aktuell zu bieten hat.