Kapelle Petra veröffentlichen ihr neues Album „Lübbe.“

Am Freitag veröffentlichte das Indie-Rock-Trio Kapelle Petra mit „Lübbe.“ ihr neues Album. Es enthält insgesamt 18 Tracks und bietet einen gewissenhaft kuratierten Überblick über die Höhepunkte des bisherigen Kapelle Petra-Schaffens sowie den neuen Songs „Nr. 1 Hit“ und „Endlich Zuhause“.
Ab März ist die Band auf ausgiebiger „Lübbe.“-Tour unterwegs, abgerundet durch den erstmalig in der Westfalenhalle Dortmund stattfindenden „Kapelle Winta“ Ende 2026 sowie den 30 jährigen Geburtstag in Hamm, am 25. Juli., mit Gästen wie Sportfreunde Stiller und Madsen.
Kapelle Petra Live:
26.03.2026 – Carlswerk Victoria, Köln
27.03.2026 – Skaters Palace, Münster
28.03.2026 – Columbia Theater, Berlin
25.07.2026 – kAPEll30 SOMMA, Hamm
27.11.2026 – Täubchenthal,Leipzig
28.11.2026 – Botschaft, Osnabrück
04.12.2026 – Z-Bau, Nürnberg
05.12.2026 – Schlachthof, Wiesbaden
11.12.2026 – Gruenspan, Hamburg
19.12.2026 – Wesfalenhalle 2, Dortmund
Desweiteren spielt die Kapelle am 25.07.2026 im Kurhausgarten in Hamm.
Kapelle Petra begeht ihr 30-jähriges Bandjubiläum, Sportfreunde Stiller feiern ebenfalls drei Jahrzehnte voller Musik, Freundschaft und Geschichten – und die Stadt Hamm blickt auf stolze 800 Jahre Stadtgeschichte zurück. Drei Anlässe, ein riesiges Fest: Das kAPEllE30 SOMMA Open-Air im Kurhausgarten Hamm.
Unter dem Motto „kAPEllE PEtra und die besten Bands der Welt“ lädt die Gastgeberband zu einem ganz besonderen Jubiläums-Spektakel ein. Und das Line-up kann sich sehen lassen: Neben den beiden Geburtstagskindern Kapelle Petra und Sportfreunde Stiller stehen Madsen, Butterwegge, MOLA und NIKRA auf der Bühne – sechs Acts, die in ihrer Vielfalt das Beste vereinen, was
deutschsprachige Rock- und Popmusik aktuell zu bieten hat.