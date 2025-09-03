BATTLE BEAST auf großer Europatour!

Die Finnen kündigen satte 35 Shows als ersten Teil ihrer kommenden Welttour an. Los geht’s am 17. Oktober mit einem Knall: ihrem bisher größten deutschen Headliner-Konzert in der Inselpark Arena Hamburg. Danach rollt die Metal-Maschine bis Mitte Dezember quer durch Europa.

Mit dabei sind starke Support-Acts: DOMINUM (DE) als Special Guest und die schwedischen Power-Metal-Aufsteiger MAJESTICA als Opener – ein Line-up, das vor Melodic-Metal-Energie nur so sprüht.

Währenddessen feilen BATTLE BEAST gerade in Helsinki am siebten Studioalbum, das rechtzeitig vor Tourstart erscheint. Bassist Eero Sipilä verspricht: „Wir brennen darauf, die neuen Songs endlich live zu spielen! Alles an dieser Tour wird größer, fetter und epischer als jemals zuvor. Wir freuen uns auf all unsere Freunde – und hoffentlich auf viele neue Gesichter!“

Mit bisher sechs Alben, über 300 Millionen Streams und gleich vier #1-Platten im Rücken sind BATTLE BEAST längst eine feste Größe der Metalszene. Doch die Band ist noch lange nicht am Ende: Das Beste kommt erst noch!

BATTLE BEAST

EUROPEAN TOUR 2025

Support: DOMINUM & MAJESTICA

Mittwoch, 10. Dezember 2025

Saarbrücken, Garage

Einlass: 18.00 Uhr

Beginn: 19.00 Uhr