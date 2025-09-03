Musicheadquarter.de – Internet Musikmagazin

Menu
Battle Beast kommen im Dezember in die Garage Saarbrücken
Ausblick Andreas Jetzt kommentieren!

Battle Beast - 10.12.2025 - Garage / Saarbrücken

Battle Beast kommen im Dezember in die Garage Saarbrücken

BATTLE BEAST auf großer Europatour!

Die Finnen kündigen satte 35 Shows als ersten Teil ihrer kommenden Welttour an. Los geht’s am 17. Oktober mit einem Knall: ihrem bisher größten deutschen Headliner-Konzert in der Inselpark Arena Hamburg. Danach rollt die Metal-Maschine bis Mitte Dezember quer durch Europa.

Mit dabei sind starke Support-Acts: DOMINUM (DE) als Special Guest und die schwedischen Power-Metal-Aufsteiger MAJESTICA als Opener – ein Line-up, das vor Melodic-Metal-Energie nur so sprüht.

Währenddessen feilen BATTLE BEAST gerade in Helsinki am siebten Studioalbum, das rechtzeitig vor Tourstart erscheint. Bassist Eero Sipilä verspricht: „Wir brennen darauf, die neuen Songs endlich live zu spielen! Alles an dieser Tour wird größer, fetter und epischer als jemals zuvor. Wir freuen uns auf all unsere Freunde – und hoffentlich auf viele neue Gesichter!“

Mit bisher sechs Alben, über 300 Millionen Streams und gleich vier #1-Platten im Rücken sind BATTLE BEAST längst eine feste Größe der Metalszene. Doch die Band ist noch lange nicht am Ende: Das Beste kommt erst noch!

BATTLE BEAST
EUROPEAN TOUR 2025
Support: DOMINUM & MAJESTICA

Mittwoch, 10. Dezember 2025
Saarbrücken, Garage

Einlass: 18.00 Uhr
Beginn: 19.00 Uhr

Jetzt Tickets sichern!

Link zu Ticketmaster.de
Link zu Eventim.de

Battle Beast -
Battle Beast –
  • Audio-CD – Hörbuch
  • Nuclear Blast (Warner) (Herausgeber)
19,99 EURAmazon Prime
Bei Amazon kaufen! (Bezahlte ANZEIGE)Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten / (Bezahlte ANZEIGE)

Letzte Aktualisierung am 4.09.2025 um 20:55 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Bezahlte ANZEIGE

Ausblick

Aktuelles