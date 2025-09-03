Musicheadquarter.de – Internet Musikmagazin

Menu
FAUN auf „World HEX Tour 2025“ in Neunkirchen
Ausblick Andreas Jetzt kommentieren!

FAUN - 04.10.2025 - Neue Gebläsehalle / Neunkirchen

FAUN auf „World HEX Tour 2025“ in Neunkirchen

FAUN sind eine der weltweit führenden Bands für die Verschmelzung von alten Klängen mit moderner Musik und haben mittlerweile elf Studio CDs und 2 DVDs veröffentlicht. Ihre CD Veröffentlichungen erreichen Top Positionen in den deutschen Album Charts (z.B.: „Pagan“ Platz 3, „Midgard“ Platz 3, „Luna“ Platz 4). Außerdem waren sie bereits drei mal für den Echo, den grössten deutschen Musikpreis nominiert und erreichten mit ihrer CD „Von den Elben“ den Platin- und mit ihrer CD „Luna“ den Goldstatus.

FAUN haben weltweit mehr als 950 Konzerte gespielt und sind momentan mit verschiedenen Konzertprogrammen auf Tour. u.a. mit einem bestuhlten, ruhigeren Programm für Theater, Kirchen und Konzertsäle (FAUN ACOUSTIC), mit einem kulturellen Programm für bestuhlte, klassische Konzertsäle und romantische Sommerkonzerte und einer mitreißenden und unbestuhlten Festival Show.

Special Guest: Ye Banished Privateers
Opener: Pettersson & Fredriksson

Einlass: 18:30 Uhr

Jetzt Tickets sichern!

Link zu Ticketmaster.de
Link zu Eventim.de
FAUN -
FAUN –
  • Audio-CD – Hörbuch
  • Pagan Folk Records (Herausgeber)
29,99 EURAmazon Prime
Bei Amazon kaufen! (Bezahlte ANZEIGE)Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten / (Bezahlte ANZEIGE)

Letzte Aktualisierung am 8.09.2025 um 20:43 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Bezahlte ANZEIGE

Ausblick

Aktuelles