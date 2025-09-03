FAUN sind eine der weltweit führenden Bands für die Verschmelzung von alten Klängen mit moderner Musik und haben mittlerweile elf Studio CDs und 2 DVDs veröffentlicht. Ihre CD Veröffentlichungen erreichen Top Positionen in den deutschen Album Charts (z.B.: „Pagan“ Platz 3, „Midgard“ Platz 3, „Luna“ Platz 4). Außerdem waren sie bereits drei mal für den Echo, den grössten deutschen Musikpreis nominiert und erreichten mit ihrer CD „Von den Elben“ den Platin- und mit ihrer CD „Luna“ den Goldstatus.

FAUN haben weltweit mehr als 950 Konzerte gespielt und sind momentan mit verschiedenen Konzertprogrammen auf Tour. u.a. mit einem bestuhlten, ruhigeren Programm für Theater, Kirchen und Konzertsäle (FAUN ACOUSTIC), mit einem kulturellen Programm für bestuhlte, klassische Konzertsäle und romantische Sommerkonzerte und einer mitreißenden und unbestuhlten Festival Show.

Special Guest: Ye Banished Privateers

Opener: Pettersson & Fredriksson

Einlass: 18:30 Uhr