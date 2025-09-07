Drei Metalbands haben am 20. September 2025 die STEEL CRUSADE 47 der Celtic Warriors in Otzenhausen gestaltet. Seht hier unsere Fotogalerie mit Bildern von Ascending Wrath, Phosphorus und SKØL BANDIT. Fotocredit: Atelier3Bären.

Zu den Bands:

Ascending Wrath ist eine energiegeladene Melodic-Thrash-Metal-Band aus Trier. Ihr Sound vereint aggressive Riffs, treibende Rhythmen und eingängige Melodien zu einem intensiven Klangerlebnis. Die Songs bewegen sich zwischen roher Wut, düsterer Atmosphäre und überraschender Eingängigkeit – perfekt für alle, die es hart, aber melodisch mögen. Die Debüt-EP Cycle of Pain bietet ein explosives Spektrum aus Tempo, Emotion und musikalischer Präzision. Jeder Track erzählt von inneren Kämpfen, Schmerz und der Kraft, daran zu wachsen. Ascending Wrath liefern kompromisslosen Metal mit Tiefgang – wuchtig, emotional und intensiv. Wer auf packende Arrangements und echte Energie steht, sollte reinhören. Diese Band hat etwas zu sagen – laut, direkt und unüberhörbar.

Phosphorus bewegen sich musikalisch in einem dynamischen Strom aus intensiven, tiefschwarzen Song-Passagen, donnernden Riffs, schrillen Dissonanzen, melancholischen Melodien und liefern ein Arrangement aus gefühlvollen Segmenten und daraus herausbrechender Brachialität. Thematisch handeln die Texte von der allgegenwärtigen, zeitlosen Verdorbenheit der menschlichen Natur und den daraus resultierenden Leiden.

Mit einer nahtlosen Mischung aus treibendem Hardrock, brennendem Power Metal und aggressivem Groove verkörpern SKØL BANDIT moderne Heavy Music und Old School Metal im ganzheitlichen Sinne. Dabei fusionieren sie eingängige Refrains mit treibendem Higain-Metal in einen unikalen Sound. Geprägt von Einflüssen der New Wave of British Heavy Metal und Bands wie Thin Lizzy, Judas Priest, Iron Maiden sowie Queensryche erarbeiteten sich SKØL BANDIT bereits in den 80ern ihren prägnanten Stil mit zwei Leadgitarren und veröffentlichten im Jahr 1991 ihr erstes Album PARALYSOR. Die Band hat im Herbst 2024 ihr neues Album RESURRECTION veröffentlicht, das von Michelle Darkness produziert wurde.