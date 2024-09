Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, sowie die neuen Mitglieder Emily Armstrong [von der von Kritikern gefeierten Band Dead Sara] als Co-Sängerin und Colin Brittain [Songwriter/Produzent für G Flip, Illenium, One OK Rock] als Schlagzeuger – präsentieren ihre erste brandneue Musik seit sieben Jahren.

Die kultige Band hat eine Flut von Leckerbissen für ihre Fans: eine neue Single und ein Video für „The Emptiness Machine“, sowie die Ankündigung von sechs kommenden Arena-Shows in Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul und Bogota als Teil der From Zero World Tour. Der exklusive Vorverkauf für den LP Underground Fanclub begannam 6. September und der allgemeine Verkauf am 7. September. Mehr Infos gibt es auf LinkinPark.com.

Diese Überraschungen läuten die Ankunft von LINKIN PARKs erstem Album seit 2017, FROM ZERO, am 15. November ein.

Unerwartet trafen sich Shinoda, Delson, Farrell und Hahn in den letzten Jahren im Stillen wieder. Anstatt zu versuchen, die Band neu zu starten, wollten sie einfach mehr Zeit miteinander verbringen und die Kreativität und Kameradschaft wiederfinden, die seit dem College den Kern ihrer Freundschaft ausmachen. Während dieser Zeit luden sie verschiedene Freunde und Kollegen ins Studio ein; unter den Gästen fanden sie eine besondere Verwandtschaft mit Armstong und Brittain. Eine natürliche Chemie zog diese Musiker in ihren Sog, als sie immer mehr Stunden im Studio verbrachten. Es war der Sound von Musikern, die ihr Leben lang dabei waren, die unbändige Energie eines Neuanfangs wiederzuentdecken. In dieser Zeit wurde FROM ZERO geboren.

Über die neue Ära sagte Shinoda: „Vor LINKIN PARK war unser erster Bandname Xero. Dieser Albumtitel bezieht sich sowohl auf diesen bescheidenen Anfang als auch auf die Reise, die wir gerade unternehmen. Klanglich und gefühlsmäßig geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – unser typischer Sound, aber neu und voller Leben. Es wurde mit einer tiefen Wertschätzung für unsere neuen und langjährigen Bandkollegen, unsere Freunde, unsere Familie und unsere Fans aufgenommen. Wir sind stolz auf das, was LINKIN PARK im Laufe der Jahre geworden ist, und freuen uns auf die Reise, die vor uns liegt.“

„The Emptiness Machine“ kanalisiert die DNA von LINKIN PARK, macht sich die explosive Energie der Band zunutze und bewahrt die Markenzeichen ihres sofort erkennbaren und unnachahmlichen Sounds. Shinodas hypnotische Melodien gehen über verzerrte Riffs und kopfnickende Drums in Armstrongs mitreißenden Refrain über – eine wandelbare und eingängige Hymne.

Je mehr wir mit Emily und Colin arbeiteten, desto mehr genossen wir ihre Weltklasse-Talente, ihre Gesellschaft und die Dinge, die wir schufen“, erklärt Shinoda. Wir fühlen uns mit dieser neuen Besetzung und der lebendigen und energiegeladenen neuen Musik, die wir zusammen gemacht haben, wirklich gestärkt. Wir verweben die klanglichen Berührungspunkte, für die wir bekannt sind, und erforschen immer noch neue.“

Letztlich will die Band mit FROM ZERO die reinste Energie ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nutzbar machen. Die neue Ära hat offiziell begonnen.

