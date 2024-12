Jan-Erik Fjell "Schattenwald"

Der Autor Jan-Erik Fjell zählt zu den erfolgreichsten Krimiautoren Norwegens und wurde bereits mit dem renommierten „Preis des norwegischen Buchhandels“ ausgezeichnet. Seine Romanreihe um den Kommissar Anton Brekke erfreut sich nicht nur in seiner Heimat großer Beliebtheit, sondern begeistert auch hierzulande die Thriller-Fans. Mit „Schattenwald“ ist nun ein weiterer Band in deutscher Übersetzung erschienen.

Anton Brekke ist nach einem besonders schwierigen Fall aus dem Polizeidienst ausgeschieden, und so ist es sein ehemaliger Partner und jüngerer Kollege Magnus Torp, der die Ermittlungen im Fall der verschwundenen jungen Cecilie Olin übernimmt, deren Leiche wenig später im Wald nahe Oslo gefunden wird. Zunächst wird der Ehemann verdächtigt, doch als eine weitere Frau vermisst wird, deutet alles auf einen Serientäter hin. Zudem weisen die schweren Misshandlungen der Leiche Parallelen auf zu einem über 20 Jahre zurückliegenden Mordfall. Magnus bittet seinen ehemaligen Mentor Anton um Rat. Dieser ist zunächst mit seinen eigenen Problemen beschäftigt, lässt sich dann aber doch in den Fall hineinziehen…

Wie bei den meisten von Fjells Romanen wird auch hier nicht einfach gradlinig erzählt, sondern die Handlung springt zwischen verschiedenen Erzähl- und Zeitebenen hin und her. Neben den Untersuchungen von Magnus Torp im Fall von Cecilie Olin kommt auch die junge Polizeibeamtin Kristin Mayer ins Spiel, die im Fall der vermissten Lisette ermittelt. Ein weiterer Handlungsstrang erzählt vom Teenager Nora, die nach einem Selbstmordversuch von Anton Brekke in der psychiatrischen Notaufnahme betreut wird, wo er inzwischen arbeitet. Und dann gibt es noch die Geschehnisse in der kleinen Universitätsstadt Volda im Jahre 1999 – erzählt aus der Sicht eine unbekannten jungen Mannes, der aber eindeutig das Profil eines psychisch instabilen Gewalttäters aufweist.

Manche Verbindungen werden schon im Lauf des Romanes klar, andere bleiben bis fast zum Schluss rätselhaft. Dass wir als Leser die Geschehnisse immer wieder aus dem Blickwinkel verschiedener Charaktere miterleben, lässt den Roman sehr lebensnah erscheinen und macht Motive und Entwicklungen der Protagonisten nachvollziehbar, wobei die Spannung dennoch bis zum dramatischen Schlussakt aufrecht erhalten wird.

Wer nach der Lektüre von „Schattenwald“ und vielleicht auch schon der vorherigen Fälle um Anton Brekke auf den Geschmack gekommen ist, darf sich freuen: In Norwegen sind von Jan-Erik Fjell bereits 10 Romane um den charismatischen (Ex-)Kommissar erschienen, die hoffentlich alle noch ins Deutsche übersetzt werden!