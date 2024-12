SASHA und Julia Röntgen "Toto und der Mann im Mond - Aufbruch in neue Abenteuer"

Nach dem Erfolg ihres ersten Kinderbuches „Toto und der Mann im Mond“ laden uns Popstar SASHA und seine Frau Julia Röntgen nun zu neuen Abenteuern auf dem Mond ein, wieder wunderschön illustriert von Matthias Derenbach.

Zu Beginn wird noch einmal die Rahmenhandlung eingeführt, damit auch neue Leser direkt einsteigen können: Der kleine Junge Toto reist jede Nacht im Traum gemeinsam mit seiner Lieblingscousine Mimi mit einer Rakete zum Mond, wo er den Mann im Mond und seine Ehefrau Belatrix trifft und immer wieder spannende Abenteuer erlebt. Begleitet werden sie dabei vom schlauen Glühwürmchen Glow und Totos Kuscheltier Luna, das sich auf dem Mond im ein lebendiges Mondschwein verwandelt.

In den einzelnen Kapitel, die jeweils als voneinander unabhängige Geschichten vorgelesen werden können, gibt es zu Beginn immer ein Gespräch zwischen Toto und seinem Papa oder seiner Mama vor dem Einschlafen, in dem es um besondere Erlebnisse oder Themen des Tages geht. Und genau diese werden dann im jeweiligen Traumabenteuer verarbeitet. So lernt Toto in „Die Kunst der Sterne“ sowohl etwas über Malerei, als auch über verschiedene lebendig gewordene Sternbilder, und in „Das wundersame Dino-Ei“ wird gemeinsam mit dem Mann im Mond die Welt der Dinosaurier erkundet.

Aber auch nicht so schöne Erlebnisse haben ihren Platz in den Geschichten – wie der gebrochene Arm eines Freundes, oder blöde Bemerkungen, wenn man als Junge einen Rock im Kindergarten trägt. Im Traum und auf dem Mond finden sich für Toto und Mimi natürlich immer wieder Antworten und Lösungen – und jede Geschichte endet mit einem beruhigenden Einschlafspruch.

Da SASHA und Julia für ihr Buch ihre eigene Familie zum Vorbild nehmen, wirken die Geschichten sehr authentisch, und die Traumerlebnisse sind wunderbar an kindlichen Fantasien orientiert. Auch die Musik spielt wieder eine große Rolle – in jeder Geschichte wird gesungen, und einige der Lieder sind sogar mit Noten im Bilderbuch abgedruckt. Und natürlich gibt es zu „Toto und der Mann im Mond – Aufbruch in neue Abenteuer“ wieder das passende Liederalbum und alle Geschichten auch als Hörspiel. Wer damit immer noch nicht genug von Toto und seinen Freunden hat, kann sich sogar das Mondschwein Luna zum Kuscheln nach Hause bestellen!