Kirsten Anderson "Wer ist Taylor Swift?"

Die Reihe „Who HQ“ ist eine beliebte Wissensreihe für Kinder, die im Original beim britischen Verlag „Penguin Books Limited“ erscheint und inzwischen mehr als 250 Titel umfasst. Kein Wunder, dass es auch ein Buch über Taylor Swift in diese Reihe geschafft hat, das nun in deutscher Sprache beim „Adrian Verlag“ herauskam.

Zunächst mal muss ich die wunderschöne Aufmachung dieses Buches loben, das als Hardcover mit einer farbenfrohen Coverillustration von Alexandra Helm überzeugt und sogar ein Lesebändchen hat. Auch innen zieht sich diese liebevolle Gestaltung mit Zeichnungen von Gregory Copeland fort.

Autorin Kirsten Anderson schreibt gern über wichtige Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Beispielsweise ist vor zwei Jahren ihr Buch „Wer ist Kamala Harris?“ in deutscher Sprache erschienen. Jetzt aber geht es um die biographische Geschichte des momentan größten Popstars unseres Planeten.

Die Story ist sehr kindgerecht aufgemacht. Das Buch ist ab 8 Jahren empfohlen, aber man kann es auch durchaus jüngeren Kindern vorlesen oder sie gar zu ersten Selbstleseversuchen motivieren.

Man erfährt, wie ein junges Mädchen, das einst auf einer Weihnachtsbaumfarm lebte, zu einer der berühmtesten Musikerinnen des 21. Jahrhunderts heranwuchs. Taylor Swift wusste schon immer, dass sie Country-Musikerin werden wollte, und so überzeugte sie im Alter von dreizehn Jahren ihre Eltern, mit der Familie von Pennsylvania nach Nashville zu ziehen.

Seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums im Jahr 2006 hat Taylor Swift die Musik-Charts dominiert, ihren Sound neu erfunden, zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, öffentliche Kritik abgewehrt und für sich und andere gesprochen. Ganz gleich, ob man ein lebenslanger Fan ist oder jemand, der es einfach liebt, etwas über Musiker zu lernen – dieses bezaubernde Buch erzählt viel über die Erfahrungen, die Taylor Swift zu dem erfolgreichen Superstar gemacht haben, zu dem viele Kinder und Erwachsene aufschauen.

Dies alles wird in zehn Kapiteln erzählt. Nicht ausschweifend, sondern mit kurzen, prägnanten Texten. Manchmal liest sich die Biographie wie ein modernes Märchen – und irgendwie ist es das ja auch.

Die Autorin hält sich an bekannte Fakten und es gelingt ihr zudem, den (jungen und alten) Leser*innen die Person Taylor Swift sehr nahe zu bringen. Zur historischen Einordnung gibt es am Ende zwei Timelines, die das Leben von Taylor mit dem Weltgeschehen in Verbindung bringen.

Für die kleinen Fans ist das Buch eine echte Wunderkiste – und auch Erwachsene können sich über diese Lektüre einen schnellen Überblick verschaffen und in Zukunft mitreden, wenn es um die Popsängerin geht.