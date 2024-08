Xplorer Kidz "Xplorer Kidz - Das Geheimnis der Pyramide"

Erinnert sich noch jemand an die sogenannten Quest-Bücher, bei denen man den Verlauf der Geschichte selbst bestimmt hat? Man konnte hier beim Lesen immer wieder Entscheidungen treffen und dann auf der angegebenen Seite weiterlesen. So blätterte man sich kreuz und quer durch das Buch bis zu einem der möglichen Enden – und hatte dann die Chance, die Geschichte noch mal neu mit anderen Entscheidungen zu erleben. Das neue Spielkonzept XPLORER KIDZ der Oetinger Verlagsgruppe verbindet dieses Prinzip mit Elementen von Escape-Room-Spielen zu einem innovativen Kartenspiel für Kinder ab 9 Jahren, das sowohl alleine als auch mit einer kleinen Gruppe gespielt werden kann.

Die XPLORER KIDZ sind ein Team von Teenagern, zu denen auch die SpielerInnen gehören, und die von Professor Horatio Xaverius Snorck auf abenteuerliche Missionen rund um die Welt geschickt werden. Unterstützt werden sie dabei von dem fliegenden „Androhnid“ X-RO 1, der im Verlauf des Spiels auch einige nützliche Tipps bereithält. Erschienen sind bisher die Spielvarianten „Insel der Dinosaurier“, „Das Geheimnis der Pyramide“ und „Das Geisterhaus im Nebelmoor“.

Jedes Spiel besteht aus 52 Karten sowie einem kleinen Missions-Handbuch. Das Spielprinzip ist einfach und kommt ohne Anleitung aus: Man beginnt einfach mit der ersten Karte und folgt dann den Anweisungen, bzw. liest an der entsprechenen Stelle im Handbuch nach. Nach einer kurzen Einführung in das jeweilige Abenteuer geht es direkt interaktiv weiter. Die SpielerInnen entscheiden jeweils, wohin sie als nächstes gehen und machen mit der entsprechenen Karte weiter. Buchstaben auf Objekten lassen sich für Aktionen kombinierne und führen zu Einträgen im Handbuch, die erläutern, was durch die Aktion bewirkt wurde. Zwischendurch sind immer wieder Rätsel zu lösen, um bestimmte Wege freizuschalten. Manchmal erhält man auch Objektkarten, die man dann an anderer Stelle des Spieles verwenden muss, um sinnvoll weiterzukommen.

Beworben wird die Spielreihe unter anderem damit, dass sie lesefaule Kinder durch das Spielkonzept zum Lesen motivieren soll. Da die einzelnen Texte auf den Karten und im Handbuch eher kurz sind, kann dies durchaus funktionieren. Ungeübte junge Leser werden aber noch Unterstützung brauchen, da sie immer wieder auf unbekannte Begriffe oder Namen stossen. Die Schrift im Handbuch ist zudem noch sehr klein gedruckt.

Praktisch ist auf jeden Fall das handliche Format der Kartenspiele und die Tatsache, dass man auch zum Spielen nicht besonders viel Platz braucht. Außerdem beschäftigen die XPLORER KIDZ geübte Leser auch mal alleine, machen in der Gruppe oder der Familie aber genau so viel Spaß. Und wenn man alle möglichen Verläufe des jeweiligen Abenteuers durchgespielt hat, kann man das Spiel ja gerne weitergeben!