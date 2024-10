Niklas Kolorz "Die letzten Rätsel des Universums: Dunkle Materie, Schwarze Löcher, Zeitreisen – Wie die Wissenschaft das Unerklärliche erklärt"

Niklas Kolorz ist Träger des Grimme Online Awards, erfolgreicher Tiktok-Star und in aller Munde mit seinem Podcast „Wie erklärt man die Welt in 60 Sekunden?“. Dabei hat der Wissenschaftsjournalist zunächst Jura studiert, bevor es ihn zu den unerklärlichen Rätseln der Erde und des Universums zog. Sein erster Bestseller „(Fast) Alles einfach erklärt“ erschien im Jahr 2022. Jetzt zieht er nach mit „Die letzten Rätsel des Universums“.

Was war vor dem Urknall? Woraus besteht Dunkle Materie? Wie sieht mögliches Leben auf Exoplaneten aus? Das sind einige der Ausgangsfragen. Niklas Kolorz erforscht in seinem neuen Buch die größten ungeklärten Fragen unseres Universums. Dafür begibt er sich an Orte, an denen die traditionellen Modelle der Physik versagen und die menschliche Vorstellungskraft bis ans Äußerste gefordert ist. Der Autor schildert die bahnbrechenden Versuche, Studien und Modelle, die dabei helfen werden, diese Rätsel zu lösen. Fesselnd, faktenreich und humorvoll lässt er die Wissenschaft am Rand des Universums lebendig werden.

In Teil 1 dreht sich alles um den Kosmos: Wo fängt das Universum an und wo endet es? Was steckt hinter der ominösen Dunklen Energie? Und gibt es Portale, die einen Weg ins Multiversum eröffnen?

Teil 2 begibt sich auf die Spur des Lebens: Wie entsteht Bewusstsein? Könnten wir in einer Simulation leben? Welche Erkenntnisse hat die Astrobiologie über Leben im All?

In Teil 3 geht es um die Zukunft: Finden wir irgendwann eine Weltformel? Und können wir sogar in der Zeit reisen?

Die Kapitel sind so kurz gehalten, dass man immer mal wieder in dem Buch schmökern kann, ohne sich in wissenschaftlichem Kauderwelsch zu verlieren. Kolorz bemüht sich, verständliche Worte zu finden – und es gelingt ihm in den meisten Fällen. Dazu tragen auch die kuriosen Gedankenspiele bei und die einfachen Grafiken, die bisweilen zur Illustration eingefügt werden. Und seine Ausflüge in die Welt der Science Fiction machen einfach Spaß. Wie cool ist es, wenn er die Hubble-Konstante anhand der Geschwindigkeit von Han Solos Millenium Falcon erläutert?

Nach knapp 300 gut recherchierten Seiten (allein die Anmerkungen im Anhang umfassen fast 40 Seiten) ist man um einiges schlauer, hat aber – da will ich ganz ehrlich sein – nur wenig von dem neuen Wissen verinnerlicht. Das ist der Vorteil an diesem gut strukturierten Buch: Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis und man findet mitunter schnell das Kapitel, in dem man wichtige Dinge nochmal nachlesen kann.