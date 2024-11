Satu Rämö "Hildur – Der Schatten des Nordlichts"

Besonders lange mussten sich die Fans der isländischen Kommissarin Hildur zum Glück nicht gedulden. Bereits ein halbes Jahr nach Erscheinen des zweiten Bandes ist mit „Hildur – Der Schatten des Nordlichts“ nun der dritte Roman der erfolgreichen Krimireihe von Satu Rämö erhältlich, die uns in ihren Büchern sowohl die schönen als auch die düsteren Seiten ihrer Wahlheimat Island nachbringt.

Der aktuelle Roman spielt im Winter 2021. Nachdem sich im letzten Band das Rätsel um Hildurs verschwundene Schwestern aufgeklärt hat, lebt die jüngste Schwester Björk wieder in Island, will sich allerdings nicht zum Verbleib der mittleren Schwester Rosa äußern, so dass Hildur heimlich eigene Nachforschungen anstellt. Dann wird eine männliche Leiche in einem Fischgehege gefunden, und bald darauf ereignen sich in verschiedenen Teilen des Landes seltsame Gewalttaten. Immer sind Tierschutz-Aktivisten von den Überfällen betroffen, und außerdem scheinen die Taten dem Muster eines altes isländischen Gedicht von zwölf Weihnachtsgesellen zu folgen. Gemeinsam mit ihrer ehemaligen Vorgesetzten Beta, die nun in der Hauptstadt arbeitet, versucht Hildur, die Zusammenhänge aufzudecken.

Wie bereits in den Bänden zuvor gibt es auch wieder Rückblicke in die Vergangenheit. Diesmal erfahren wir mehr über Hildurs Kollegen Jakob und seine unglückselige Beziehung zu Lena, die mit Scheidung und erbittertem Streit um den gemeinsamen Sohn Matias endete. Um zumindest sein Umgangsrecht ausüben zu können, muss Jakob aktuell zum Prozess in seine alte Heimat Finnland – und steht dort plötzlich unter Mordverdacht. Natürlich folgt Hildur seiner Bitte um Unterstützung und reist ebenfalls nach Finnland, so dass sie nun gleich in mehreren Fällen ermittelt.

Satu Rämö gelingt es, die verschiedenen Handlungsstränge spannend miteinander zu verweben und am Ende schlüssig aufzulösen. Tatsächlich gönnt sie den Hauptpersonen diesmal sogar ein richtiges Happy-End. Der Epilog lässt dann aber ahnen, dass vor allem auf Hildur und ihre Schwestern noch weitere Schwierigkeiten warten. So dürfen wir auf eine erneute Fortsetzung der Reihe um die sympathische Ermittlerin gespannt sein!