Ariana Grande "WICKED - The Soundtrack"

Nach gut zwei Jahrzehnten auf den größten Musicalbühnen bahnte sich WICKED zum Jahresende endlich den Weg auf die große Leinwand. Während Teil 1 des von Universal Pictures produzierten Zweiteilers hierzulande am 12. Dezember Premiere feierte, erschien der dazugehörige Soundtrack schon am 22. November. Ikonische Songs aus dem Musical wie „Defying Gravity“, „Popular“, „Dancing Through Life“ und auch „The Wizard And I“ machen das dazugehörige Album zum Soundtrack-Highlight der Saison.

Interpretiert werden die Kompositionen des GRAMMY- und Oscar-Gewinners Stephen Schwartz vom stimmgewaltigen Cast: Neben der vielfach prämierten Broadway-Sensation Cynthia Erivo, die in Wicked die Rolle der Elphaba übernimmt, spielt auch US-Pop-Queen Ariana Grande eine Schlüsselrolle vor der Kamera und am Mikrofon. Im Film übernimmt die mehrfache GRAMMY-Gewinnerin die Rolle der Glinda.

Für mich war 2024 definitiv ein WICKED-Jahr, denn ich habe im Sommer zunächst das Musical in London sehen dürfen, war (natürlich) mit der Familie im Film und durfte den ganzen Dezember hindurch – weil Frau und Tochter begeisterte Fans sind – den Soundtrack immer mal wieder in voller Lautstärke hören.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Darum lasse ich zur Review auch die 17jährige Expertin zu Wort kommen, die mir Folgendes geflüstert hat:

Der Soundtrack erzählt einen Großteil der Geschichte, weswegen es immer wieder auch kurze Gesprächsfetzen zwischen den Songs gibt. Das erleichtert die Einordnung der Stücke zur Handlung enorm. Das Ensemble begeistert mit seinen Interpretationen und den Harmonien. Die bereits bekannten Songs aus dem Broadway Musical wurden ohne viele Änderungen übernommen, was Fans des Originals sicherlich freuen wird.

Bemerkenswert sind die starken Stimmen aller Schauspieler*innen. In vielen Fällen wurden die Vocals an die Rolle angepasst, sodass Ariana Grande beispielsweise nicht ihrer Pop-Stimme auspackt, sondern sehr klassisch singt. Das starke Orchester greift die musikalische Themen der einzelnen Lieder immer wieder auf, wobei eins klar sein muss: Es handelt sich nur um die Hälfte der Stücke vom Broadway Musical, da der Film zunächst nur die Handlung bis zur Bühnenpause abdeckt. Teil zwei folgt im nächsten Jahr.

Fazit: Ein Fest für Musicalfans. Der Film sowieso, aber auch am Soundtrack kann man seine Freude haben!