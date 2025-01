Eliën "Roam"

Eliën ist eine Indiepop/Indiefolk-Künstlerin aus den Niederlanden. Als mehrsprachiges „Third Culture Kid“, hatte die Sängerin und Songwriterin während ihrer Kindheit immer Kontakt zu unterschiedlichen Kulturen und Ländern. Kein Wunder, dass sie 2019 erstmals mit einem Album in Erscheinung trat, das sie während eines Roadtrips durch Europa schrieb. Ihre verträumten Synth-Klänge, in Kombination mit gefühlvollen Vokals und Downtempo-Grooves, nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Tiefen ihrer Gedanken.

Eliëns Songs kennen verschiedene Einflüsse – irgendwo zwischen Indie-Pop, klassischer Musik und alternativem Folk findet die Künstlerin einen Platz im Spektrum der Musik. Mit zeitgenössischen Künstlern wie London Grammar und Florence Welsh als Beispiel, verfolgt die Sängerin ihren eigenen multidisziplinären Weg, immer mit einer starken sozialen Motivation.

2022 als sich die Pandemie endlich dem Ende neigte, besorgte sich die niederländische Songwriterin einen blauen Volkswagen Van, baute ihn zu einem Mini Konzertsaal auf Rädern um, schrieb alle möglichen Festivals in Europa an, dass sie komme und nichts brauche außer Publikum, dass sie viele Konzerte in ihrem Van geben werde, für jeweils eine Handvoll Leute, dass sie ihnen eine Postkarte geben werde, um ihre Eindrücke festzuhalten, ihre Gedanken, Ansichten und manche Telefonnummer. Es sollte ein Stimmungsbild des jungen Europa werden, eine Reise durch sechs Länder, abenteuerlich und wild, und am Ende Musik, ein Album mit all diesen zu Songs gewordenen Eindrücken.

Zwei Jahre später hängen nun über 400 Postkarten in Eliëns Van, deren Inhalte in die vierzehn Songs des neuen Albums „Roam“ eingeflossen sind, die während und nach der Reise entstanden sind. Es sind Geschichten von Einsamkeit, vom sich Wiederfinden, von neuen Verbindungen, von der Sehnsucht auf ein Leben in Freiheit.

„Roam“ ist ein sphärisches Album, das an vielen Stellen sehr verträumt klingt. Mit elektronischen und mehrstimmigen Passagen (grandios: „Heights“). Mal auf Niederländisch („Glas“, „Ik haal je op“), mal auf Englisch. Die Stimme bisweilen per Vokoder verzerrt, doch meist von erstaunlicher Klarheit. Es gibt erzählerische Spoken-Word-Passagen („Return To Love“), doch vor allem sehr zerbrechlich wirkende Songs – in den Höhen energisch, in den Tiefen mit zittrigen Vocals.

Ein Album, das wie geschaffen ist für das VÖ-Datum am 31. Dezember. Ein melancholischer Rückblick, der die Zeiten zusammenführt, der Visionen und die Realität vereint. Ein wunderschöner musikalischer Abschluss für ein seltsames Jahr.