Ben Zucker "Heute nicht! - Tour Edition"

„Heute nicht!“ ist bereits das vierte Album des Sängers Benjamin Fritsch aus Ueckermünde, den alle nur als Ben Zucker kennen. Im Sommer 2017 begann mit der Veröffentlichung des Debütalbums „Na und?!“ seine Erfolgsgeschichte, die sowohl dank der Authentizität des Musikers als auch der Treue seiner Fanbase auf einem festen Fundament steht.

Seit acht Jahren zählt Ben Zucker zu den erfolgreichsten Solokünstlern innerhalb der deutschsprachigen Musiklandschaft. Vom Geheimtipp hat sich der Sänger in Rekordgeschwindigkeit an die absolute Spitze der Charts gearbeitet und mit vielfach Edelmetall-ausgezeichneten Top 1-Alben sowie unzähligen Hitsingles Millionen von Fans auf seinen restlos ausverkauften Tourneen begeistert.

Es ist die dynamische, raue und kraftvolle Stimme, die jeden Song zu etwas Besonderem macht und ihn aus der Masse herausragen lässt. Verpackt in seinen einzigartigen Power-Mix aus modernem Pop-Schlager und Rock zementiert Ben Zucker seinen Ausnahmestatus als Megastar innerhalb der deutschsprachigen Musik, der auch seinen Fans Mut machen will.

Neben allen Hits der Originalversion wie dem clubbigen „Stadt für uns alleine“, dem kämpferischen „Wir sind immer noch hier“ oder dem mutmachenden Kerstin Ott-Duett „An diesen Tagen“ enthält die „Heute nicht! Tour Edition“ fünf neue Bonustracks: Eröffnet wird die Sonderauflage mit dem sofort mitreißenden Rockschlager-Ohrwurm „Wir stossen an“ – Bens Ehrenwort an alle Fans und Freunde, immer füreinander da zu sein. Zu treibenden Rockgitarren und elektronischen Einflüssen feiert der Sänger den Moment genauso wie die schönen Erinnerungen an alte Zeiten – und natürlich das, was noch vor ihm liegt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Jede Menge positive Energie, die sich auch durch das hoffnungsvolle „Da vorne ist noch Licht“ zieht: Einem Song darüber, sich kopfüber ins Leben zu stürzen, auf Neues einzulassen und jeden Augenblick mit seinen Lieblingsmenschen zu genießen. Ein Track mit absolutem Mitsingpotenzial und besten Chancen, sich auf Ben Zuckers kommender Tour zu einer weiteren gefeierten Livehymne zu entwickeln! Von seiner nachdenklichsten Seite zeigt sich der Sänger dagegen auf der tief unter die Haut gehenden Ballade „Warum weinst du nicht“, auf der er über ein dringendes gesellschaftliches Thema spricht: Den Umgang mit verdrängten Emotionen und mentalen Problemen, die oft ungehört bleiben. Ben Zucker hört nicht nur zu, sondern möchte allen Betroffenen mit diesem berührenden Song eine Stimme geben.

Von Hilfe und Beistand in schwierigen Zeiten berichtet Ben auch im treibenden „Und ich lauf“, bevor er gesangliche Unterstützung von einem ganz besonderen Special-Guest bekommt: Gemeinsam mit der Queen of Metal Doro Pesch präsentiert er auf der bombastischen Symphonic-Rock-Ballade „Für immer“ einen Song für die Ewigkeit, auf dem sich die beiden wohl charismatischsten Stimmen innerhalb der deutschen Rockmusik zu einem Duett der Superlative zusammengefunden haben.

Vervollständigt wird die exklusive Deluxe−2CD von einer weiteren Live-CD mit zwölf Konzertmitschnitten seiner beliebtesten Fan-Favorites, auf denen Ben Zucker die ganze Energie seiner Liveshows authentisch für Zuhause eingefangen hat. Darunter Hymnen wie „Na und?!“, „Was für eine geile Zeit“, „Heute nicht!“ und „Wir stossen an“.

Ben war lange Jahre leidlich erfolgreich als Rockmusiker unterwegs, bevor er sich als Ben Zucker dem unsäglichen Schlager-Metier zuwandte. Doch was heißt das schon? In dieser Schublade steckt er, seit er bei Florian Silbereisen auf dessen „Schlagerparty“ zu Gast war. Doch seine Stücke klingen immer noch rockig und bodenständig. Ich vergleiche ihn gern mit Matthias Reim, der ebenfalls live zeigt, dass man auch als vermeintlicher Schlagersänger eine formidable Rockshow abliefern kann. Das beweist er sowohl mit dem aktuellen Album als auch auf den Liveaufnahmen.