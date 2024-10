Kylie "Tension II"

Heute erscheint mit „Tension II“ eine Fortsetzung von Kylie Minogues Erfolgsalbum aus dem Jahr 2023, das einige Ohrwürmer wie den Opener „Padam Padam“ in petto hatte. Die australische Künstlerin hatte bewiesen, dass sie mit elektronischen Mitteln querbeet durch Disco, Synthie-Pop und Funk immer noch zeitlos gute Popmusik bieten kann. Einen Grammy Award war dies allemal wert.

Viele andere Künstler*innen würden kurz vor Tourstart einfach den letzten Release nochmal auflegen und als „Tour Edition“ um 2-3 neue Titel erweitern. Nicht aber Kylie, die einfach zu viel neues Material am Start hatte. Sie liefert ein echtes Sequel vollgepackt mit Dancefloor-Hymnen. Das Album enthält brandneue Kylie-Songs, darunter die Leadsingle „Lights Camera Action“ sowie den Dance-Hit „Edge of Saturday Night“ mit The Blessed Madonna. Außerdem gibt es Kollaborationen mit Orville Peck, Bebe Rexha & Tove Lo und mit Sia.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auch „Tension II“ ist ein Dancefloor-Album, geprägt von elektronischer Musik. Da findet sich eine Reihe von Dancefloor-Hymnen wie „My Oh My“ mit seinem Ohrwurm-Lalala-Refrain. Der Opener „Lights Camera Action“ bietet einen soliden Techno-Vibe, „Taboo“ könnte direkt aus den 80ern stammen. Die Songs sind stark und perfekt produziert, doch alle kommen gleich auf den Punkt. Für wirklich lange Tracks ist kein Platz – es geht nie über mehr als 3,5 Minuten.

Bei „Good As Gone“ kann Kylie ihre hohe Stimme auch mal gegen lakonisch tiefe Vocals eintauschen und erinnert zu Beginn des Songs an Billie Eilish oder Lana del Rey. Solche Varianten tun der Produktion hörbar gut. Den Mottosong „Dance To The Music“ mit nostalgischer Roboterstimme kann ich mir sehr gut auf der Bühne vorstellen – wie die meisten neuen Songs, die einerseits Clubatmosphäre zaubern, aber auch ins Stadion passen werden.

„Die TENSION-Ära war so etwas Besonderes für mich … Ich kann es unmöglich zulassen, dass sie jetzt schon vorbei ist! Willkommen zu TENSION II“, sagte Kylie.

Tracklist

Lights Camera Action Taboo Someone For Me Good As Gone Kiss Bang Bang Diamonds Hello Dance To The Music Shoulda Left Ya Edge Of Saturday Night (with The Blessed Madonna) My Oh My (with Bebe Rexha & Tove Lo) Midnight Ride (with Orville Peck & Diplo) Dance Alone (with Sia)

Letzten Monat kündigte Kylie ihre mit Spannung erwartete „Tension Tour“ für 2025 an, bei der die globale Ikone in Städten auf der ganzen Welt auftreten und die Kylies größte Tour seit 2011 sein wird. Die Tournee beginnt in Kylies Heimatland Australien und wird dann nach Asien und Nordamerika führen, bevor sie im Mai Großbritannien erreicht und dann durch Europa zieht. Aufgrund der phänomenalen Nachfrage wurden bereits zusätzliche Termine in New York, Sydney und London in die Tour aufgenommen. Tickets für die „Tension Tour“ sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.