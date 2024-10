Eddi Hüneke "Im Ernstfall locker bleiben"

Sänger, Songwriter und Entertainer – all das war und ist Eddi Hüneke mit Leib und Seele. Und so ist es kein Wunder, dass er nach seiner Zeit bei den Wise Guys einfach als Solo-Künstler weitermachte und mit seiner Musik auch weiterhin Menschen begeistert. Aktuell erscheint bereits sein viertes Solo-Album „Im Ernstfall locker bleiben“ mit elf tollen neuen Songs.

In Tobi Hebbelmann hat Eddi nicht nur einen zuverlässigen Bühnenpartner am Klavier, sondern auch einen Partner fürs Songwriting und die Aufnahmen im Studio gefunden. Daneben sorgen noch zahlreiche andere Musiker für einen tollen Sound und teilweise für gute Songideen. So hat der ehemalige Sängerkollege Andrea Figallo an „Ein ganz normaler Dienstag“ mitgeschrieben, Samuel Harfst war Songwriting-Partner beim bewegenden „Bitte gib nicht auf“ und Heavy Man Ibu bereichert das nachdenkliche „Wir sind Geschwister“ mit einer französischen Strophe und Percussion.

Inhaltlich ist das Album so bunt und vielfältig wie das Leben selbst – vom optimistischen und erstaunlich rockigen (Neu-)Anfang mit „Ganz für dich da“ über den entspannten Titeltrack „Im Ernstfall locker bleiben“ im Reggae-Gewand und das wunderbare Liebeslied „Jeden Tag“ bis zu „Das Weihnachtslied“, mit dem Eddi den alljährlichen Vorweihnachtsstress thematisiert, diesem aber auch etwas entgegensetzt. Zu meinen Lieblingstiteln gehört das herrlich verrückte „Sturm auf die Hausi“. Hier wird nicht nur der Albtraum aller Teenager-Eltern von einer Sturmfrei-Party ihres Nachwuchses sehr humorvoll beschrieben, sondern auch der Badezimmer-Rave ausführlich zelebriert – am Ende gibt es einfach eine Hausi mit den Nachbarn! Der Abschlusstitel „Eine geruhsame Nacht“ ist die perfekte letzte Zugabe bei einem Konzert, rundet aber natürlich auch dieses Album stimmungsvoll ab.

Zwei Bonustracks gibt es noch obendrauf: Eine Acoustic Version des Titels „Flüstern“ von Eddis erstem Solo-Album „Alles auf Anfang“ und die sehr stimmungsvolle Vertonung des Gedichtes „Stufen“ von Hermann Hesse, beide ganz pur nur mit Pianobegleitung. Zwei schöne Zugaben für ein überzeugendes Album eines tollen und sympathischen Künstlers!