Höhner "11 + 11"

Fünfzig Jahre stehen die Höhner schon auf der Bühne und gehören damit zu den bekanntesten Kölner Musikgruppen, die vor allem im Karneval aktiv sind. Klassiker en masse stammen aus ihrer Feder und man kennt einige davon, auch wenn man mit dem närrischen Treiben nichts am Hut hat – garantiert! Von den Gründungsmitgliedern der Band ist allerdings seit 2015 keiner mehr dabei. Und Henning Krautmacher, von 1986 bis 2022 Frontmann und Aushängeschild, hat aus persönlichen Gründen vor zwei Jahren seinen Abschied erklärt. Und das ganz emotional, denn seine Ehefrau ist schwer erkrankt und er will sie nicht mehr so lange allein lassen, wie das bei vorherigen Tourneen der Fall war.

In der aktuellen Besetzung ist also Jens Streifling (Mandoline, Gitarre, Saxophon, Mundharmonika seit 2003) das dienstälteste Bandmitglied. Doch alle sechs machen einen guten Job und lassen das alte Höhner-Feeling hochleben, allen voran Sänger Patrick Lück.

Um den Neustart nach dem Jubiläum gebührend zu feiern, konzentriert man sich auf ein altbewährtes närrisches Zahlenpaar: „11 + 11“. So gibt es eine Doppel-CD mit elf komplett neuen Songs und elf Klassikern. Dabei ist die zweite CD nicht etwa eine Best-of-Compilation, sondern alle Hits von „Hey Kölle“ über „Jetzt geht’s los“, „Wenn nicht jetzt, wann dann“ bis hin zu „Schenk mir dein Herz“ und „Viva Colonia“ wurden von der aktuellen Besetzung neu aufgenommen. Logisch hört man vor allem auf den Fronter – und der macht einen formidablen Job. Vielleicht vor allem deshalb, weil er nicht wie Henning klingen will, sondern sein eigenes Timbre und seine Emotionen mitbringt.

„Das ist eine ganz besondere Dynamik, die da entsteht. Man steckt sich gegenseitig an mit Ideen“, sagt der neue Sänger über die Chemie der sechsköpfigen Band und über die Energie der jüngsten Songwriting-Sessions. Dass sein Vorgänger den Staffelstab auch bei diesem jüngsten Wechsel (dem dritten der Bandgeschichte) an den Richtigen übergeben hatte, war schon nach den allerersten, anfangs noch gemeinsamen Auftritten klar. Wenig später untermauerten die Höhner diese Tatsache, als gleich der allererste neue Song „Prinzessin“ direkt wie eine Bombe einschlug. „Jetzt wollen wir zeigen, wo die Höhner aktuell stehen und vor allem: wie sie klingen“, so Lück weiter. „Genau wie die Stadt Köln selbst, stand auch der Name dieser Band schon immer für ‚e Jeföhl‘. Und so klingt dieses Jeföhl im Jahr 2024.“

Die elf neuen Stücken werden in bekannter Höhner-Qualität geliefert. Partytauglich und bodenständig. „Prinzessin“ hat als kölscher Hit schon in der vergangenen Session bestens funktioniert. „Es ist nicht so, wie du denkst“ kommt mit fetzigen Bläserklängen. Der chorische Ohrwurm „He un jetz“, das melancholische „Jlöcksmomente“ sowie Lokalkolorit mit „Engel von Linie 8“ und „Hüsje am Rhing“ – die Themen scheinen logisch und vorgegeben, aber das ist es auch, was Fans der Band erwarten.

Klassiker und solide neue Songs werden auf dem aktuellen Album und bei künftigen Liveshows geben. Hier die Termine:

HÖHNER WEIHNACHT 2024

29.11. Mönchengladbach – Red Box am Sparkassenpark

30.11. Dortmund – Konzerthaus

01.12. Düren – Arena Kreis

03.12. Alsdorf – Stadthalle

04.12. Wuppertal – Historische Stadthalle

05.12. Koblenz – Rhein-Mosel-Halle

06.12. Euskirchen – Stadttheater

07.12. Neuss – Stadthalle

08.12. Hückelhoven – Aula Gymnasium

10.12. Siegburg – Rhein Sieg Forum

11.12. Krefeld – Seidenweberhaus

12.12. Bergheim – Medio Rhein Erft

13.12. Trier – Europahalle

14.12. Worms – Das Wormser

15.12. Neunkirchen – Neue Gebläsehalle

17.12. Duisburg – Theater am Marientor

18.12. Düsseldorf – Tonhalle

19.12. Leverkusen – Forum

20.12. Aachen- Eurogress

21.12. Köln – Maritim Hotel

22.12. Köln – Maritim Hotel

HÖHNER 11+11 – die Livetour 2025: