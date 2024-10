Pjotr Iljitsch Tschaikowski "Der Nussknacker"

Das Märchenballett „Der Nussknacker“ gehört zu den Klassikern der Weihnachtszeit. Das Stück in zwei Akten wurde von Pjotr Iljitsch Tschaikowski komponiert und basiert auf der Erzählung „Nussknacker und Mausekönig“ von E.T.A. Hoffmann. Die Uraufführung fand am 18. Dezember 1892 im Mariinski-Theater in Sankt Petersburg statt.

Das Ballett wird traditionell in der Weihnachtszeit aufgeführt, weil die Handlung an Heiligabend spielt und von kindlicher Fantasie, Magie und festlicher Atmosphäre geprägt ist. Kinderspielzeug wird in der Weihnachtsnacht lebendig, ein Nussknacker in Soldatenuniform schlägt eine Schlacht gegen den Mäusekönig – anmutige Tänze der Zuckerfee, der Blumen oder der Rohrflöten begleiten das fantasievolle Geschehen mit den berühmtesten Melodien.

„Der Nussknacker“ erzählt die Geschichte von Klara die am Weihnachtsabend von ihrem Patenonkel Drosselmeier einen Nussknacker geschenkt bekommt. In der Nacht träumt Klara, dass der Nussknacker lebendig wird und gegen den bösen Mäusekönig kämpft. Nachdem der Nussknacker den Mäusekönig besiegt hat, verwandelt er sich in einen schönen Prinzen. Der Prinz nimmt Klara mit ins Reich der Süßigkeiten, wo sie von der Zuckerfee empfangen und ein großes Fest zu ihren Ehren gegeben wird.

Das alles ist herrlich und schwungvoll umgesetzt. Melodien wie der „Blumenwalzer“ und der „Tanz der Zuckerfee“ gehen jedem Hörer direkt ins Ohr. Die vorliegende Aufführung stammt von den Berliner Philharmonikern mit Sir Simon Rattle am Taktstock. Ein Dirigent, der jedes Orchester zu Höchstleistungen bringt – und auch hier ist die Klangfülle erstaunlich.

Die Edition als Doppel-CD bestückt jeden Silberling mit einem Akt des Balletts, jeweils knapp 44 bzw. knapp 43 Minuten. Das Cover ist märchenhaft schön gestaltet und im Booklet gibt es jeweils zwei Seiten mit Infos zum Stück in englischer, deutscher und französischer Sprache. Immer wieder ein gelungenes Weihnachtsgeschenk!