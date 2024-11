Joaquin Phoenix & Lady Gaga "Joker: Folie à Deux (Music from the Motion Picture)"

Es handelt sich um einen Soundtrack, also müssen wir zunächst über den Film reden. Viele werden ihn schon gesehen haben – noch mehr sind vermutlich aufgrund schlechter Kritiken abgeschreckt. Eine abschließende Beurteilung ist schwer, aber ich versuche es mal, möglichst ohne zu spoilern. Viele Zuschauer*innen sind enttäuscht, weil der zweite Joker-Film die grandiose und brutale Story des ersten Teils nicht wirklich weiter erzählt, sondern ihn zu einer Charakterstudie zweier grandioser Figuren macht, die halt irgendwie zufällig etwas mit dem DC-Universum zu tun haben. Wenn man den Film unabhängig von den Ideen „Batman“ und „Gotham“ betrachtet, ist er in meinen Augen wirklich grandios. Ein musikalisch vermittelter Film über zwei tragische Figuren, die sich kennen und lieben lernen – und aufeinander einwirken.

Die Musik ist das i-Tüpfelchen dabei. Lady Gaga war so von ihrer Rolle und den Songs angetan, dass sie gar ein eigenes Album mit Musical- und Theatersongs aufgenommen hat, die im Film vorkommen oder von ihm inspiriert wurden. Die Figur der Harley hat sie nicht los gelassen und sie hat ihr musikalisch ein weiteres Leben eingehaucht. Allein das ist grandios.

Neben Gaga und Phoenix wirkt im Soundtrack auch der fantastische Nick Cave mit, dessen Stimme und Haltung so perfekt zu diesem düsteren Film passt. Das OST-Album leistet genau das, was man von ihm erwartet: Es vermittelt in 16 Tracks die Atmosphäre des Films und lässt ihn auch ohne bewegte Bilder lebendig werden. Die Musik ist so ästhetisch wie der Film – und vielleicht wird in der Melancholie und den geradezu philosophischen Songs klar, warum „Joker: Folie à Deux“ nun mal kein Superheldenfilm ist, sondern die Antagonisten der DC-Filme in ihrer ganzen Verzweiflung und Dramatik inszeniert. Das funktioniert zeitgleich übrigens auch hervorragend mit „The Penguin“ als Serie. Für mich sind diese Geschichten aus der düsteren Welt von Gotham absolut sehens- und in diesem Fall auch hörenswert.

Tracklist