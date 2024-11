Nathan Evans "1994"

Nathan Evans war derjenige, der in der Corona-Zeit solide Folkmusic wieder hoffähig gemacht hat und Millionen Menschen dazu brachte, mit ihm den „Wellerman“ zu singen. Seine Geschichte hätte damit auch zu Ende sein können, denn der weltweite Überhit klang verdächtig nach einem One-Hit-Wonder. Aber weit gefehlt: Sein erstes Album wurde mit zeitgemäß arrangierten Shantysongs ebenfalls zum großen Erfolg. Egal, ob er die meist traditionellen Songs mit Folkband oder allein a cappella zu Rhythmusklopfen sang – alles war passend und trieb die Fans zum Mitsingen.

Aber es kommt noch dicker: Das zweite Album „1994“ (benannt nach seinem Geburtsjahr) hat der Schotte hauptsächlich zusammen mit Mitgliedern der SAINT PHX Band geschrieben und es sind alles Eigenkompositionen. Also nix mit „auf Nummer sicher gehen“, sondern „volles Risiko und vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten“.

Nathan singt eine Hommage auf sein „Highland Girl“, würde bedingungslos „100 Miles“ für seine große Liebe zurücklegen und widmet der „Heather on the Hill“ eine emotionale Liebeserklärung. Wo der Singer-Songwriter mit seiner Gitarre am Mikrofon steht, sind Songs mit Tiefgang und einem unverkennbaren Sound vorprogrammiert.

Es ist die Mischung aus emotionalen Lyrics, tanzbaren Shanty-Pop-Beats und dem unverkennbar schottischen Style, der „1994“ zu genau dem Must-Have-Album macht, das es ist. Voller Balladen, fetzigem Folk und Gitarrenhymnen im Stil von Ed Sheeran. Mit „Catch You When You Fall“ und „Days Of Our Lives“ zeigt er dann, dass auch waschechte Popsongs aus seiner Feder und seinem Mund kommen können.

„1994“ ist ein grandioses Album, das ich dem Schotten nicht unbedingt zugetraut hätte Hier kommt alles zusammen, was moderne Gitarrenmusik ausmacht, wobei die Vielfalt von Shanty bis beatlastigem Pop tatsächlich überwältigend ist. Allein ein A-cappella-Song im Stil von „Wellerman“ fehlt mir in dem illustren Reigen.

„Es war wirklich eine Freude, mein Herz und meine Seele in etwas zu stecken, das ich liebe. Zu sehen, dass ihr jedes Mal so positiv reagiert, wenn ich etwas veröffentliche, macht mich so glücklich!“ Emotionale Worte eines Künstlers, der sein Herz sprichwörtlich auf der Zunge trägt und sich nicht davor scheut, seinen Gefühlen freie Bahn zu lassen. Und so scheint es nur folgerichtig, dass in jedem 1994-Track nicht nur pure Liebe steckt, sondern auch ein purer Nathan Evans.

Tracklisting:

Bonfire

Flowers In The Water

Driving To Nowhere

Heather On The Hill

I’m A Man (Ft Foy Vance)

Highland Girl

100 Miles

Sweet Mountain Rose

Catch You When You Fall

Perfect Storm

Paper Planes

Days Of Our Lives

Im März 2025 kommt Nathan Evans in Begleitung der Saint Phnx Band wieder auf Tour nach Deutschland, Tickets sind ab Mittwoch, 13.11.2024 sowohl bei Planetfans als auch im CTS Eventim Presale erhältlich, der offizielle Vorerkauf startet am Freitag, 15.11.2024 um 11:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Termine

05.03.2025 – Berlin, Columbia Theater

06.03.2025 – Hamburg, Fabrik

09.03.2025 – Frankfurt, Brotfabrik

10.03.2025 – Stuttgart, Im Wizemann (Club)

12.03.2025 – München, Technikum

13.03.2025 – Köln, Kantine