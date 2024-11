Kerstin Ott "Für immer für dich"

Seit der DJ-Remix von „Die immer lacht“ einer damals noch recht unbekannten Songwriterin im Jahr 2016 überraschend die Charts eroberte, hat sich Kerstin Ott nach und nach fest in der deutschen Schlagerszene etabliert. Dabei bereichert sie dieses doch oft oberflächlich scheinende Genre mit ihrer Bodenständigkeit und ihrer offen gelebten Diversität. Mit „Für immer für dich“ veröffentlicht die sympathische Musikerin nun bereits ihr fünftes Studioalbum.

Kerstin Ott bleibt sich selbst und dem Schlager treu und überzeugt weiterhin mit eingängigen Melodien und authentischen Texten. Bereits der Opener „Alte Liebe rostet nie“ weckt mit seinem Sample von „Stand by me“ Jugenderinnerungen und macht gute Laune – und so geht es auch mit „Ganz oder gar nicht (sicher nicht Paris)“ weiter, bei dem nicht nur der Titel vertraut scheint.

Aber auch wenn das Recycling von altem Musikmaterial gerade durchaus in Mode ist, hat Kerstin Ott gemeinsam mit ihrem Produzenten Thorsten Brötzmann noch reichlich eigene neue Ideen. Da gibt es wunderbare Liebeslieder wie den Titelsong „Für immer für dich“ oder „Morgen morgen“, und das großartig optimistische „An diesem Tagen“ im Duett mit Ben Zucker. Genauso werden aber auch schwierige Zeiten und Gefühle besungen – etwa in „Bye bye“, „Was wäre ich ohne dich“ und „Wenn das alles ist „. Sehr sozialkritisch wird die Sängerin mit „Und ich lieg wach“, und „Rockstar“ ist ein mitreißendes Plädoyer für ein selbstbestimmtes Leben, in dem man seinen Träumen folgen darf, auch wenn diese vielleicht nicht immer wahr werden.

Musikalisch würde ich mir manchmal ein bisschen weniger typische Schlager-Beats wünschen – so hätte die schön einfache Gitarrenbegleitung am Anfang von „Was wäre ich ohne dich“ ruhig das ganze Leid durchlaufen können. Immerhin: der ruhige Abschlusstitel „Das letzte Hemd hat keine Taschen“ ist angenehm sparsam arrangiert – und hat auch noch eine tolle Botschaft.

Insgesamt ist „Für immer für dich“ wieder ein rundes und gelungenes Album von Kerstin Ott. Man darf hoffen, dass die herrlich unglamouröse Musikerin in der Schlagerwelt noch lange mitmischt!