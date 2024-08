Mark Ambor "Rockwood"

Wenn es einen Song gab, dem man im Sommer 2024 nicht entfliehen konnte (und wollte), dann war es „Belong Together“ von Mark Ambor. Der 26jährige Singer/Songwriter aus Pleasentville, einem Vorort von New York, ist seit 2020 aktiv und hat im Folk-Pop-Genre sein musikalisches Zuhause gefunden. Mit seinem oben genannten Hit, der im März erschien, hat er vor allem in Europa die Charts gestürmt.

Ambors Debüt in voller Länge ist ein Meilenstein im Jahr 2024 für den aufstrebenden Star, der seine ausgedehnten Headliner-Tourneen durch Nordamerika und Europa in weniger als 24 Stunden ausverkaufte, seine erste Single in den Charts platzierte und eine weltweite Fangemeinde durch sein hervorragendes Storytelling und seinen stetigen Strom an neuer Musik in seinen Bann zog – und das alles innerhalb weniger Jahre, nachdem er 2020 im Keller seiner Eltern mit dem Schreiben von Texten begonnen hatte.

Ambor begann nach seinem von einer Pandemie heimgesuchten Abschlussjahr damit, Coversongs und Ausschnitte aus seinen eigenen Songs online zu stellen, und es dauerte nicht lange, bis er nicht mehr allein in seinem Zimmer spielte, sondern Millionen von Fans auf der ganzen Welt bezauberte und genug Schwung für die Veröffentlichung seiner Debüt-EP „Hello World“ im Jahr 2022 bekam.

Das Album enthält die bereits veröffentlichten Songs „I Hope It All Works out“ und „Good To Be“ sowie natürlich „Belong Together“, das zum Sommerhit 2024 avancierte. In Deutschland landete der Song auf Platz 1 der Airplay Charts und in den Top 10 der offiziellen Single Charts. „Rockwood“ wurde von Ambor in demselben Elternhaus produziert und geschrieben, in dem seine Karriere ihren Anfang nahm, nur eine kurze Autofahrt vom gleichnamigen State Park entfernt, einem üppigen Anwesen in Westchester County.

„ROCKWOOD ist ein Ort, an den man geht, um den Sonnenuntergang zu beobachten, zu trinken, zu rauchen, das erste Date, vielleicht ein Picknick … jeder hat eine Version davon, egal wo man aufwächst“, erklärt er. „Ich möchte, dass dieses Album eine Art Zuflucht für die Leute ist. Ich möchte, dass sie sich gut fühlen, wenn sie diese Lieder hören. Ich möchte, dass sie sich gehört fühlen. Ich möchte, dass sie sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen, dass sie ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl haben, dass sie sich als Teil von etwas fühlen, das größer ist als sie selbst.“

Der Optimismus, den das Album ausstrahlt, macht es in einer halben Stunde Länge erlebbar. Es beginnt mit einem kurzen Intro namens „Rockwood“, das ins Thema einführt – und dann geht es Schlag auf Schlag mit teils fröhlichen, teils leicht melancholischen Popsongs, die ihren Folk-Einschlag nicht verleugnen. Damit erinnert Ambor an große Straßenmusiker und Vorbilder wie Passenger oder Jason Mraz. Song um Song geht ins Ohr und nimmt uns mit auf eine Reise in die Jugendzeit. In das „Rockwood“, das vielleicht jeder irgendwann erlebt hat.

Live-Daten:

14.09.24 Baden-Baden, SWR3 New Pop Festival

21.04.25 Hamburg, Große Freiheit 36

29.04.25 Berlin, Huxley’s Neue Welt

04.05.25 München, Theaterfabrik

09.05.25 Köln, Carlswerk Victoria