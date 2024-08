Savatage "Japan Live '94"

Eigentlich galt die LP-Reissue-Reihe der Savatage-Alben seitens earMUSIC bereits als abgeschlossen – wir haben ausführlich dazu reviewt und berichtet. Doch dann wurden weitere Fanrufe laut: Viele wünschten sich das legendäre Japan-Konzert von 1994 ebenfalls für die aufgefrischte Kollektion. Nun gibt es erstmals die komplette Show „Japan Live ’94“ auf Doppel-LP in gewohnt hoher Qualität.

Die Show wurde am 12. November 1994 in Kawasaki mitgeschnitten und gehörte zur „Handful of Rain“-Tour, der der Tod von Chriss Oliva noch in den Knochen steckte. Die Aufnahme zeigt den älteren Bruder und Bandmitbegründer Jon Oliva in prominenter Rolle an Keyboard, Leadgesang und an der Gitarre.

Das damals aktuelle Album ist mit ganzen sechs Songs vertreten. Auch der Vorgänger „Edge of Thorns“ wird gewürdigt – und dann gibt es Klassiker wie „Jesus Saves“, „Sirens“, „Gutter Ballet“ und „Hall of the Mountain King“. Letzteres um so schöner, weil es diesen Song zwar auf der CD-Version, aber noch nicht im Vinyl-Format gab.

Im Fall von SAVATAGE dokumentiert „Japan Live ’94“ eine äußerst wichtige und bedeutsame Tournee für eine Band, die nach einer erschütternden Tragödie und massiven personellen Veränderungen auf unbestreitbar wackligem Boden stand, aber dennoch aufrecht blieb. Es war die erste Station auf einer Reise, die schließlich bis nach Sarajewo und Sibirien führte – eine Reise, die auch 30 Jahre später noch kein Ende gefunden hat. Und es ist wundervoll, das Jubiläum des Konzerts mit diesem Release zu feiern.

Das Album erscheint auf schwarzem 180g Vinyl im hochwertigen Gatefold samt brandneuen Liner-Notes von Clay Marshall und seltenen Memorabilien.

Tracklisting:

Side A

1. Taunting Cobras

2. Edge Of Thorns

3. Chance

4. Conversation Piece

Side B

1. Nothin‘ Going On

2. He Carves His Stone

3. Jesus Saves

4. Watching You Fall

5. Castles Burning

Side C

1. All That I Bleed

2. Stare Into The Sun

3. Damien

4. Handful Of Rain

Side D

1. Sirens

2. Gutter Ballet

3. Hall Of The Mountain King