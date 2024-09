Oasis "Definitely Maybe (30th Anniversary Edition)"

Die Nachricht schlug in der Musiklandschaft wie eine Bombe ein: Die Gallagher-Brüder verstehen sich wieder und wollen 2025 (zunächst in Großbritannien) auf Tour gehen. Was für eine Sensation, die es sogar in die Hauptnachrichten schaffte. Okay – der Weg bis dahin ist noch lang und nahe Verwandte finden häufig Gründe, um sich mal wieder zu streiten. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Zeitpunkt hätte ja nicht besser sein können, denn das grandiose Debüt „Definitely Maybe“ feiert dreißigjähriges Jubiläum und erscheint dieser Tage in einer ikonischen Anniversary-Edition.

Muss man noch was erklären zu diesem Album, das 1994 die Musikwelt auf den Kopf stellte und den Britpop mit begründete? Nach dem Suizid von Kurt Cobain lag Grunge in den letzten Zügen und der Gegenentwurf nahm Fahrt auf. Pulp, Blur und Suede hatten den Anfang gemacht – OASIS zogen fulminant nach und führten das Genre auf den weltweiten Siegeszug. Singles wie „Shakermaker“ und „Supersonic“ veränderten das Pop-Genre für immer.

Was macht nun dieses kultige Debüt aus? Sicherlich seine Nähe zum 60er-Sound von Beatles und Stones. Dabei ist es sehr selbstbewusst und einfach produziert. Die kraftvollen Hymnen und der authentische Sound machen das Debüt bis heute einzigartig und zeitlos. Kein Wunder, dass die Jugend damals ausflippte und dreißig Jahre später die Reunion der Brüder enthusiastisch feiert.

Die neue Edition enthält neben dem remasterten Original eine zweite Disc mit der „Monnow Valley Version“ und den „Sawmills Outtakes“. Nachdem sie einen weltweiten Plattenvertrag unterschrieben hatten, begaben sich Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul ‚Bonehead‘ Arthurs, Paul McGuigan und Tony McCarroll in die Monnow Valley Studios an der walisischen Grenze von Monmouthshire, um die kinetische Energie ihrer Liveshows auf Platte zu bannen. Die ersten Aufnahmen wirkten zu technisch und poliert, um die Essenz der Band einzufangen. Die Sessions wurden schließlich abgebrochen, und die Band zog in die abgelegenen Sawmills Studios in Cornwall, um das Album neu aufzunehmen. Schließlich entstand Definitely Maybe mit der Unterstützung von Owen Morris.

Die Aufnahmen aus dem Monnow Valley und die Outtakes von Sawmills, die nun zum ersten Mal ausgegraben wurden, bieten einen neuen und überzeugenden Einblick in den Prozess, der zum fertigen Album führte. Mit seinen rauen Kanten und seiner rastlosen Energie klang „Definitely Maybe“ schon immer wie ein Album, das in seiner vollen Ausprägung angekommen war – die neu enthüllten Versionen bieten den Fans jedoch einen faszinierenden neuen Einblick in das Album; sie zeigen das Selbstvertrauen, das die frühen Jahre von Oasis antrieb, und die Entschlossenheit, die nötig war, um ihr Debüt zu schaffen. Die Wiederentdeckung des Archivs nach 30 Jahren zeigt, wie wichtig der Aufnahmeprozess ist, um die Geschichte der unruhigen Entstehung eines der wichtigsten Alben aller Zeiten zu erzählen.

Wie geht es weiter?

Tickets für die Termine in Großbritannien werden am Samstag, 31. August, ab 9 Uhr unter folgenden Links verkauft: www.ticketmaster.co.uk, www.gigsandtours.com und www.seetickets.com. Tickets für Dublin sind am selben Tag ab 8 Uhr unter www.ticketmaster.ie erhältlich.

OASIS LIVE:

JULY 2025

4th – Cardiff, Principality Stadium

5th – Cardiff, Principality Stadium

11th – Manchester, Heaton Park

12th – Manchester, Heaton Park

19th – Manchester, Heaton Park

20th – Manchester, Heaton Park

25th – London, Wembley Stadium

26th – London, Wembley Stadium

AUGUST 2025

2nd – London, Wembley Stadium

3rd – London, Wembley Stadium

8th – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9th – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16th – Dublin, Croke Park

17th – Dublin, Croke Park