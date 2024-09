Nils Wülker und Arne Jansen "In Concert"

Nils Wülker ist in Bonn geboren, begann mit zehn Jahren, Trompete zu spielen, war Mitglied im JugendJazzOrchester NRW und studierte an der Hochschule für Musik in Berlin. Er arbeitete mit Stars wie Silje Nergaard, Gregory Porter und Samy Deluxe. Dann der Durchbruch 2013, als er mit dem ECHO ausgezeichnet wurde und den German Jazz Award erhielt.

Nils hat sehr poppige und lautmalerische Elemente in seinen Stücken. Das hat nichts gemein mit lauter Blasmusik, ist aber auch nicht jazzig verkopft. Er produziert einfach schöne Melodien, die von der Trompete über eine reduzierte, atmosphärische Begleitung getragen werden. Dabei setzt er sein Instrument ein wie andere Künstler ihre Stimme.

Sein neustes Album „Closer“ hat er gemeinsam mit dem famosen Gitarristen Arne Jansen geschrieben und eingespielt. Auch live überzeugte das Duo mit überragender Klasse, wie man auf diesem Mitschnitt hören kann. Was für ein Zusammenspiel! Jansen ist ein wahrer Meister. Er spielt die Gitarre wahlweise akustisch, rockig und mit elektronischen Loops. Seine Melodien zeigen sich oft in floydesker Spielweise – und das passt wundervoll zu Wülkers Trompete.

Die Auswahl der Stücke ist absolut vielfältig. Da gibt es „Hurt“, im Original von den Nine Inch Nails, und wundervoll lässt Nils die Trompete zeitweise wie schnelles Flügelschlagen erklingen. Das romantische „Nika’s Dream“ ist Wülkers Tochter gewidmet, die zuhause seine größte Kritikerin ist aber diesen Song über alle Maßen liebt.

„Beyond The Bavarian Sky“ lehnt sich an Pat Methenys „Beyond The Missouri Sky“ an und atmet den Geist dieses Albums. „He Who Counts The Stars“ hat Arne seinem Musiklehrer gewidmet, der ihn in jungen Jahren enorm gefördert hat. So fließen einige autobiografische Momente in das „Closer“-Konzept.

Die Aufnahmen wurden auf der Tour zwischen November 2023 und März 2024 mitgeschnitten und liefern ein grandioses Bild dieser beiden famosen Künstler.