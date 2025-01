Rufus Wainwright "Dream Requiem"

Wenn der Ausdruck „Universalmusiker“ auf irgendjemanden zutrifft, dann auf Rufus Wainwright: Als Pop-Musiker und Singer-Songwriter ist er ein Weltstar, darüber hinaus verfolgt er seit Jahren eine ebenso steile Karriere als klassischer Komponist. Nach zwei erfolgreichen Opern präsentierte Wainwright im Juni 2024 der Weltöffentlichkeit sein „Dream Requiem“. Wie sein großes musikalisches Vorbild Giuseppe Verdi setzt er darin mit beeindruckenden Chören und Orchesterklängen den Text der lateinischen Totenmesse dramatisch in Szene, kontrastiert mit Worten des britischen Dichters Lord Byron, denen bei der Pariser Uraufführung keine Geringere als Oscar-Preisträgerin Meryl Streep ihre Stimme lieh.

Rufus Wainwright komponierte sein Oratorium unter dem Eindruck der Covid-19-Pandemie „für die Menschen, die wir in dieser Krise verloren haben, für die Vergangenheit, von der wir abgeschnitten sind, und für die Zukunft, zu der wir noch nicht wissen, wie wir uns verbinden können“.

Mit Byrons apokalyptischem Gedicht „Darkness“ , geschrieben 1815 nach dem verheerenden Ausbruch des javanischen Vulkans Tambora, stellt Wainwrights „Dream Requiem“ den Bezug zum Klimawandel und damit zu einer weiteren großen Krise unserer Zeit her. In der Umsetzung durch den Chor und das philharmonische Orchester von Radio France unter Leitung von Mikko Franck und mit der Sopranistin Anna Prohaska als Solistin verwandelt sich die Partitur in ein ebenso vielfarbiges wie aufwühlendes Klangerlebnis. Die Intensität der Pariser Uraufführung teilt sich auf dem bei Warner erschienenen Mitschnitt vollständig mit: eine Musik, die unter die Haut geht.

Diese Aufnahme des modernen Requiems lässt uns die gelungene Weltpremiere hautnah miterleben. Die Besetzung ist grandios und wird der Komposition in allen Punkten gerecht. Rufus Wainwright hat mal wieder bewiesen, warum er als Ausnahmemusiker gilt und in allen Musiksparten hochgeschätzt wird. Neben der Solistin bekommt vor allem der große gemischte Chor gemeinsam mit dem Kinderchor einen wichtigen Stellenwert. In dieser Kombination zeigt Wainwright, dass klassische Musik noch lange nicht ad acta gelegt ist und auch in aktuellen Werken weiter bestehen kann.