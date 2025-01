Opeth "The Last Will And Testament"

Fünf Jahre sind seit dem letzten Album vergangen – und das ist selbst für Opeth eine lange Zeit. „The Last Will And Testament“ erschien bereits im November 2024, aber es ist so gut, dass ich doch noch im Nachgang eine Review schreiben muss, nachdem ich mich zum Jahresanfang in das Werk eingehört habe. Der Titel hört sich nach Abschied an, doch ich denke nicht, dass die Progressive Metaller aus Schweden mit einer solchen musikalische Qualität wirklich ans Aufhören denken. Im Gegenteil! Irgendwie geht es sogar zurück zu den Wurzeln, weil die Musik wieder absolut düster wird und die Growls zurückkehren, was von vielen Fans heiß ersehnt wurde.

Opeths 14. Studioalbum wurde von Mikael Åkerfeldt geschrieben, während er für die Texte Klara Rönnqvist Fors mit ins Boot holte. Aufgenommen wurde „The Last Will And Testament“ gemeinsam von Åkerfeldt und Stefan Boman, der mit Joe Jones und Opeth auch für die technische Umsetzung verantwortlich war. Dem folgenden Abmischprozess nahmen Boman, Åkerfeldt und die übrigen Musiker sich in den Atlantis Studios sowie den Hammerthorpe Studios (Stockholm) an. Die Streicherarrangements wurden von Åkerfeldt und seinem wiederkehrenden Prog-Freund Dave Stewart geschrieben, wobei Stewart auch deren Aufnahmen in den Londoner Angel Studios leitete.

Der Künstler Travis Smith gestaltete bereits zum elften Mal ein Cover für die Band. Dieses Mal schuf er ein schauriges Bild, das an Stanley Kubricks berühmt-berüchtigte „Overlook Hotel“-Fotografie erinnert. Passend zum testamentarischen Thema sind die Tracks nicht nach Songtiteln benannt sondern – abgesehen vom letzten Stück „The Story Never Told“ – mit einzelnen Paragraphen durchnummeriert. Das erleichtert es ungemein, das Album als musikalische Einheit zu sehen, und man kommt gar nicht erst auf den ungnädigen Gedanken, einzelne Songs rauszupicken.

Als Stargast rollt Åkerfeldt dem prestigeträchtigen Flötisten und Jethro Tull-Frontmann Ian Anderson den roten Teppich aus. So sind Andersons markante Töne auf „§4“ und „§7“ zu hören, während er zu „§1“, „§2“, „§4“ und „§7“ auch als Erzähler in Erscheinung tritt. Neben ihm ist zudem Europes Joey Tempest als Hintergrundsänger auf „§2“ vertreten. Åkerfeldts jüngste Tochter Mirjam schließt die Gästeliste mit ihrer geisterhaften Stimme auf „§1“ ab.

„The Last Will And Testament“ ist ein Konzeptalbum, das die Hörerschaft in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurückversetzt. Es erzählt die Geschichte eines wohlhabenden, konservativen Patriarchen, dessen letzter Wille bzw. dessen Testament schockierende Familiengeheimnisse zutage bringt. Die Songs spiegeln dabei vielerlei Geständnisse aus Sicht jenes Patriarchen wider, beziehen aber auch die Reaktionen seiner Zwillingskinder mit ein. Dazu kommt die Anwesenheit eines an Polio erkrankten Mädchens, um das die Familie sich kümmert. Den Auftakt des Ganzen bildet dabei die Verlesung des letzten Willens des Vaters in dessen Villa. Unter den Versammelten befindet sich auch das erwähnte junge Mädchen, das trotz seines Waisendaseins und seiner Polioerkrankung von der Familie großgezogen wurde. Dessen Anwesenheit bei der Testamentseröffnung lassen Verdächtigungen und Fragen unter den Zwillingen aufkommen.

Eine dunkle und bisweilen durchaus magische Atmosphäre durchzieht alle sieben Paragraphen, wobei die ganze Vielfalt von Opeths Musik der letzten Jahrzehnte aufgegriffen wird. Das stellt eine Zeitreise für alle dar, die Opeth schon länger kennen, und öffnet ganz neue musikalische Welten für die Neulinge. Progressive Rock, jazzige Elemente, Death Metal – und dann diese grandiose Zusammenführung im Schlusstitel, der komplett clean gesungen wird und so die Katharsis des Albums darstellt.

Wer Opeth irgendwann schonmal abgeschrieben hatte, darf hier eine triumphale Rückkehr erleben. Ein absolut gelungenes Konzeptalbum, das die Qualitäten der verschiedenen Opeth-Phasen durchmischt und ein Album für die Zukunft bietet. Man darf auf die Liveumsetzung gespannt sein!