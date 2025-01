Iggy Pop "Live At Montreux Jazz Festival 2023"

Am 6. Juli 2023 kehrte Iggy Pop mit einer siebenköpfigen Band zum Montreux Jazz Festival zurück und begeisterte das ausverkaufte Stravinski Auditorium mit einem karriereübergreifenden Set. Er spielte Stücke aus seiner Zeit mit The Stooges, Klassiker von den Alben „Idiot“, „Lust for Life“ und „New Values“ sowie Titel seiner jüngsten Veröffentlichung „Every Loser“.

Es war Iggys dritter Auftritt beim Montreux Jazz Festival und wie immer ein ganz besonderes Ereignis: „Ich gebe immer Alles, wenn ich beim Montreux Jazz auftrete. 2023 war das jede Menge Schweiß und Songs wie ‚Mass Production‘, ‚Endless Sea‘ und ‚Five Foot One’“, so Iggy Pop

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Es gibt niemanden, der die Bühne so für sich nutzt wie Iggy – und es wird nicht besser als auf „Live At Montreux Jazz Festival 2023“. Mit einer Band, die so vielseitig und akrobatisch ist, wie er selbst, geben sie sich gemeinsam der rohen Gewalt der Stooges-Ära mit „I Wanna Be Your Dog“ und „T.V. Eye“ hin, performen mit lässigem Charme alle Klassiker, feiern die präzisen, hypnotischen Klänge von „Nightclubbing“ bis hin zur völlig entfesselten Wut der aktuellen Stücke „Modern Day Ripoff“ und „Frenzy“.

Die umfassende Live-Sammlung und Iggys unvergleichliche Darbietung auf höchstem Niveau ziehen sowohl seine langjährigen Anhänger als auch eine neue Generation von Fans in ihren Bann. Formate: Blu-ray+CD Digipak, 2LP Gatefold & Digital Download.

Track Listing:

01. Rune*

02. Five Foot One

03. T.V. Eye

04. Modern Day Ripoff

05. Raw Power

06. Gimme Danger

07.The Passenger

08. Lust for Life

09. Endless Sea

10. Death Trip

11. Sick of You

12. I Wanna Be Your Dog

13. Search and Destroy

14. Mass Production

15. Nightclubbing

16. Down on the Street

17. Loose

18. Frenzy

*nur Blue-Ray