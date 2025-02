Dream Catcher "LIV/F/E in an Empty Space"

Ich kenne John Rech schon seit Jahrzehnten, da er seit langem – wie ich – erklärter Fan des Schotten Fish ist. Er war sogar schon vertretungsmäßig als dessen Tourmanager tätig und hatte immer die Finger im Spiel, wenn Fish irgendwo in Luxemburg auftrat, was im Vergleich zu anderen europäischen Ländern recht häufig der Fall war (vor allem relativ zur Größe des Landes). So habe ich auch schon früh Bekanntschaft mit der luxemburgischen Band T42 gemacht, die von 1990 bis 2005 ihren Pop mit Anteilen von Folk und Progressive Rock sehr erfolgreich verbreitete. So erfolgreich, dass man 1997 gar als Support von Michael Jackson in Luxemburg aufgetreten ist.

Aber hier geht es ja um Dream Catcher. Quasi die Nachfolgeband, die aber seit 1997 auch schon parallel existierte. Mit ihrem Folkpop und Folkrock definitiv eine der besten Luxemburger Bands, die auch im Ausland recht aktiv ist. Und auch hier ein Highlight: Sie konnten ihre Spielfreude im Jahr 2023 als Support von Robbie Williams vor der LuxExpo unter Beweis stellen und haben augenscheinlich viele weit angereiste Fans des Briten mit einem grandiosen Gig überrascht.

Zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens veröffentlichten Dream Catcher 2023 das Album „Live – Under a blood red ground“ und begaben sich auf eine „Best of Summer Tour“. Die mitreißenden, kreativen und aufregenden Arrangements schufen ein einzigartiges Band zwischen den Musikern und eine große Begeisterung beim Publikum. Im Jahr 2024 beschloss man gemeinsam mit der Bigband The Big Gang Theory, dieses Abenteuer fortzusetzen. So haben 24 talentierte Musiker zwölf beliebte Songs neu interpretiert. Das Ergebnis ist ein fesselndes Album. Die bezaubernde Joëlle Gelhausen, die frühere Frontfrau von Angel At My Table, sowie das beliebte langjährige Dream Catcher-Mitglied Eric Falchero haben ihre Talente in einige wenige, aber ganz besondere Stücke eingebracht, was das Ganze noch spannender macht.

Seit über 25 Jahren begeistern Dream Catcher mit ihren dynamischen Live- Auftritten das Publikum rund um den Globus, von Kanada und den USA bis nach Japan, Singapur und ganz Europa. Das Ensemble besteht aus dem charismatischen Frontmann John Rech, dem virtuosen Gitarristen Christof Brill, den bezaubernden und teuflischen Melodien des Geigers Wolfgang Wehner und dem vielseitigen Marc Welfringer am Akkordeon und Klavier. Für die soliden Grooves sorgen Claude Zeimes an der Bassgitarre und Rainer Dettling am Schlagzeug.

Tief in der musikalische Tradition Luxemburgs verwurzelt, mischen Dream Catcher keltischen Folk, französischen Chanson und lebendige Pop-Einflüsse zu einer farbenfrohen und abwechslungsreichen musikalischen Reise für den Zuhörer. Ihre mehrsprachige und kosmopolitische Herangehensweise spiegelt die Essenz ihres Heimatlandes wider. So gibt es auf dem Album Songs in französischer, englischer und luxemburgischer Sprache. Neben den genannten Musiker*innen kommt auch ein stimmgewaltiger Kinderchor zum Einsatz. Den Anfang der Tracklist machen Klassiker von T42, zum Ende gibt es beliebte Cover wie „Come On Eileen“, „Centrefold“ und das Traditional „Drunken Sailor“.

Vielfalt ist Trumpf und die Band mit dem umtriebigen Frontmann John Rech eine Wucht! Wer auf soliden Folk steht, auf handgemachte Musik und großartige Arrangements, der liegt mit diesem Release goldrichtig.