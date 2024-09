Semino Rossi "Magische Momente"

Geboren in Argentinien kam Semino Rossi 1985 über Spanien nach Österreich. Der Sohn einer Pianistin und eines Tangosängers verdiente seine Brötchen zunächst mit Straßenmusik und auf Hotelveranstaltungen. Als 2004 sein erstes Album erschien, führte die Karriere über den Musikantenstadl und Florian Silbereisens Winterfest in die Herzen der Fans von Schlager und Volksmusik. Seitdem ging es steil bergauf und Top 10-Plätze in den deutschen, österreichischen und schweizerichen Charts sind ihm seit vielen Jahren sicher. Das aktuelle Werk trägt den Titel „Magische Momente“ und erscheint beim altbekannten Label Ariola.

Es sind schon echte Schmachtfetzen, die man da zu hören bekommt – mit pathetischen Chören und Schlagerbeat. Sein Akzent klingt frauenbetörend charmant. Diese Karte kann er jederzeit ausspielen. Auf „Magische Momente“ beleuchtet Semino Rossi alle Facetten der Liebe: Die romantische Art wie auf dem Duett „Wenn einmal heute keinmal wär (feat. Francine Jordi)“, dem vor Hingabe pulsierenden „Gigantische Liebe“ oder dem packenden Popschlager-Hit „Exklusiv“ genauso, wie familiäre Zuneigung und natürlich auch Selbstliebe, wie er mit dem nachdenklichen „Schreib deinen Wünschen einen Brief“ und der schwerelos-schwebenden Tagträumerei „Das wollt ich schon immer mal tun“ zeigt.

Seminos Statement zum Album: „Das ganze Leben ist ein magischer Moment für mich. Wir sollten es in vollen Zügen genießen, denn gestern ist vorbei und niemand weiß, was der nächste Tag bringt. Der einzige magische Moment, den man selbst in der Hand hat, ist der Augenblick, das Jetzt. Und es liegt an uns allen, wie wir unser Leben gestalten. Ich hoffe, dass dieses Album ein magischer Moment im Leben meiner Fans wird, für die ich große Dankbarkeit empfinde. Sie haben mich über zwanzig Jahre begleitet und alle Tiefen und Höhen gemeinsam mit mir erlebt. Ich wünsche jedem einzelnen von ihnen ein Leben mit magischen Momenten. Con todo Corazon, Euer Semino”

Die manchmal etwas platten Lebensweisheiten in den Texten passen zum Schlagermetier. Doch es ist Rossis große Stärke, diese leidenschaftlich zu präsentieren. Hinzukommt eine moderne, tanzbare Produktion, für die das Publikum seinen nahbaren Star liebt. Wirklich groß wird es dann im Duett mit Charlien zu einer feinen Pianomelodie und orchestralen Klängen. Stücke wie „The Music Of My Heart (La Musica De Mi Corazon)“ und „Das wollt ich immer schon mal tun“ sind für mich die Highlights des Albums. Auch das lateinamerikanisch verspielte „Cuando Me Enamoro“ klingt sehr authentisch.

16 Songs bieten genug Platz, um sowohl seine Fans umfangreich zu bedienen als auch Überraschungen in die Tracklist zu stellen. Die berührende Ballade „Als wärst du noch hier“ zeigt eine wunderschön melancholische Seite des Sängers. So kann auch der nicht-schlageraffine Konsument ihm bisweilen gut zuhören.