Sigrid "There's Always More That I Could Say"

Die norwegische Sängerin Sigrid hat sich mit ihrem 2019 erschienene Debüt „Sucker Punch“ als neues junges Poptalent aus Skandinavien etabliert und seitdem eine erfolgreiche Karriere inklusive ausverkaufter Welttournee hingelegt. Für ihr drittes Studioalbum hat sie sich etwas Zeit gelassen und präsentiert sich auf „There´s Always More That I Could Say“ nun immer noch energiegeladen, aber auch geerdeter und als wachsende Songwriterin.

Auch wenn die ersten Songs ohne konkreten Plan entstanden sind, hat sich doch im Ergebnis ein thematischer Zusammenhang ergeben. So zeichnet des Albums die Phasen einer sich auflösenden Beziehung nach – von fast widerwilliger Verliebtheit im Opener „I´ll always Be Your Girl“ über den Trennungsschmerz in „Kiss The Sky“ bis zur Hoffnung auf einen Neuanfang in „Eternal Sunshine“. Durchweg zeigt sich hier Sigrids Talent, Emotionen in mitreißende musikalische Energie zu verwandeln.

Beim Songwriting wurde Sigrid wieder von ihrem langjährigen Freund und Produzenten Askjell Solstrand unterstützt und das Ergebnis ist musikalisch vielfältig, wobei schnelle Rhythmen und Popsounds dominieren. Diese sind mal rockig wie beim Opener, mal luftig verspielt wie im euphorischen „Jellyfish“, oder auch elektronisch geprägt wie im atmosphärischen „Hush Baby, Hurry Slowly“. Dabei hebt sich der Titelsong „There´s Always More That I Could Say“ als einzige Ballade deutlich ab und beeindruckt mit seiner zarten Verletzlichkeit umso mehr. Er markiert nach der ungezügelten Wut von „Fort Knox“ den emotionalen Tiefpunkt des Albums, bevor „Have You Heard This Song Before“ wieder Aufbruchsstimmung verbreitet. Dass es dabei nicht nur um neue Beziehungen, sondern auch um neue Musik geht, deutet nicht nur der Titel an, sondern auch die Liedzeile „these songs don´t write themselves“.

„There´s Always More That I Could Say“ ist ein überzeugendes Album, mit dem Sigrid konsequent ihren Weg als Sängerin und Songwriterin fortsetzt. Und während sie mit dem Titel einerseits die Grenze setzt, nicht alles von sich preiszugeben, ist er doch gleichzeitig hoffentlich ein Versprechen, dass sie noch viel mehr zu sagen und zu singen hat!